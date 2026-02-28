Provincia potencia a Trevelin y al Área Natural Protegida Lago Bagillt como emblemas del turismo de naturaleza en la cordillera

Con una planificación sostenida, el Gobierno del Chubut llevó adelante acciones concretas para optimizar la gestión del área.



El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, continúa consolidando a Trevelin y al Área Natural Protegida Lago Bagillt como destinos estratégicos del turismo de naturaleza en la región cordillerana, combinando conservación ambiental, mejoras en infraestructura y una fuerte política de promoción turística.



Ubicada a unos 40 kilómetros de Trevelin, el Área Natural Protegida Lago Bagillt resguarda cerca de 1.500 hectáreas de bosque andino-patagónico prácticamente prístino. Allí, un lago de origen glaciario se integra con un entorno de lengas, ñires y coihues, hábitat de fauna nativa como zorros, aves carpinteras y, en ocasiones, huemules. Este valioso entorno forma parte de la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica, reconocida por la UNESCO, lo que refuerza su importancia ambiental a nivel internacional.



Lago Bagillt es elegido por quienes buscan experiencias auténticas en contacto con la naturaleza: trekking, montañismo, observación de aves y pesca recreativa en sectores habilitados que forman parte de su propuesta. Su temporada alta es durante Semana Santa, cuando el bosque se tiñe de tonos rojizos y dorados que se reflejan en el espejo de agua, creando una postal inolvidable de la cordillera chubutense.



El rol de los guardafaunas en esta área es central: controlaran ingresos, monitorean el estado ambiental, asisten a visitantes y garantizan el cumplimiento de las normas, promoviendo un uso público responsable y sustentable. Es por eso que desde la cartera turística se fortalecieron a lo largo de estos dos años las condiciones de trabajo y la gestión del área.



Más infraestructura y mejor experiencia



Con una planificación sostenida, la Provincia llevó adelante acciones concretas para optimizar la gestión del área. Entre las principales acciones realizadas se destacan el equipamiento para ataque primario de incendios: el reacondicionamiento y puesta en funcionamiento de tres vehículos operativos (cuatriciclo, UTV y una camioneta); la incorporación de nueva cartelería señalética de ingreso y de prevención de incendios; la ampliación del cuerpo de Guardafaunas que se desempeñan en el área; la mejora integral de la vivienda oficial con instalación de conexión satelital a internet y paneles solares como parte de la estrategia de transición energética; y la entrega de uniformes oficiales.



Asimismo, próximamente se elevará el Plan de Manejo del área a la Honorable Legislatura del Chubut, consolidando una herramienta clave para su planificación y ordenamiento a largo plazo.



En cuanto al acceso, luego de las intensas lluvias se realizaron tareas de mantenimiento en articulación con la Administración de Vialidad Provincial. Posteriormente, los trabajos debieron pausarse debido a la situación ígnea que afectó a la región cordillerana, y actualmente fueron retomados de manera conjunta por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, la Secretaría de Bosques y Vialidad Provincial.



Trevelin, destino de reconocimiento internacional



El posicionamiento del área protegida se complementa con el crecimiento turístico de Trevelin, distinguida en 2024 como Mejor Villa Turística por ONU Turismo, junto a Gaiman, entre más de 260 localidades de 60 países. Además, con el acompañamiento de la cartera turística provincial, la localidad ganó el premio FED como “Destino Emergente”, en 2025.



La localidad ofrece una propuesta diversa que combina naturaleza, identidad productiva y patrimonio cultural, con atractivos como el campo de Tulipanes Patagonia, las Cascadas Nant y Fall, el Molino Nant Fach y el desarrollo vitivinícola y enoturístico, entre otros productos que fortalecen la identidad del destino.



Promoción estratégica impulsada por la Provincia



Con el objetivo de seguir posicionando a Trevelin y sus atractivos en mercados nacionales e internacionales, el Gobierno del Chubut impulsó más de diez Fam Press con influencers y periodistas especializados, entre ellos el creador de contenido Gabito Franco de Tripin Argentina, además de acciones con prensa regional para fomentar el turismo interno.



También se desarrolló un Fam Tour con operadores turísticos estratégicos para mejorar la comercialización de los productos locales, y se participó en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires edición 2025, con charlas promocionales y degustaciones de productos identificados de la localidad, tanto en el stand de Chubut como en el espacio institucional de Nación, con una charla de Tulipanes Patagonia en el escenario del stand regional.



Estas acciones forman parte de una política integral impulsada por el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas que articula conservación, infraestructura y promoción, consolidando a Trevelin y al Área Natural Protegida Lago Bagillt como una de las experiencias más auténticas y valiosas de la Patagonia cordillerana.

