Provincia participó de la Apertura de Temporada de Tulipanes 2025

El campo de Tulipanes Patagonia celebra su 10º aniversario en el marco de una temporada única.

El Gobierno del Chubut, encabezado por Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, participó de la apertura de Temporada de Tulipanes 2025.

En representación del Gobierno Provincial estuvo el ministro de Turismo y Áreas protegidas, Diego Lapenna, quien fue acompañado por el dueño de Tulipanes Patagonia, Juan Carlos Ledesma; los intendentes de Esquel, Matías Taccetta, y de Trevelin, Héctor Ingram. Además, estuvo presente el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes.

En el aniversario número diez del emprendimiento turístico que se encuentra a 13 kilómetros de Trevelin, el Campo de Tulipanes brilló con su habitual belleza, acompañado por la Banda Militar «Malvinas Argentinas» de Esquel, quienes cautivaron al público con las tradicionales canciones patrias.

Entre turistas, periodistas y autoridades presentes, el ministro Diego Lapenna destacó la presencia de los intendentes de las localidades de Esquel y Trevelin, además de dirigentes provenientes de Futaleufú, Chile.

«Como encomendó el gobernador de la Provincia, Ignacio «Nacho» Torres, tenemos que dejar en claro que el Turismo no tiene banderas políticas, y hoy es el claro ejemplo, estando aquí los intendentes de las localidades vecinas», señaló.

Además, felicitó al propietario, Juan Carlos Ledesma, quién por el año 2015 comenzó con el proyecto del campo y destacó: «Este es un lugar para descubrir, un lugar desconocido para muchos argentinos y que les puedo asegurar que va a dar mucho que hablar gracias a emprendedores como Juan. Y como él, hay muchos más, y hemos entendido desde nuestra parte, que hay que dejar las mezquindades de lado y empezar a acompañar al sector privado, a los que tienen grandes ideas.»

Por su parte, Ledesma recordó que «este proyecto empezó muy de abajo, sin dinero, y hemos ido creciendo gracias al aporte de nuestros visitantes. Cada cobro e ingreso nosotros lo volcamos aquí, en este campo. Siempre estamos creciendo y siempre queremos mostrar algo más, para marcar la diferencia. Este año invertimos en una hectárea más de superficie y en doce nuevas variedades, que no es poca plata. Es mucha la inversión y el tiempo que nos lleva adaptar esas variedades. Estamos muy comprometidos con la producción y el turismo, y en brindarles cada día un servicio más».

Este acto de apertura de temporada se da luego de un gran fin de semana largo en todo el territorio provincial: Entre el viernes 10 y el domingo 12, el campo de Tulipanes registró un total de más de 2.000 visitantes, mientras que las localidades de Esquel y Trevelin registraron un 100% de ocupación hotelera.

