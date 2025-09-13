Provincia organiza “Chubut Creativo”, el primer gran encuentro de diseño y emprendedores sustentables

Será del 2 al 5 de octubre en el Centro de Convenciones del MEF en Trelew. Habrá diversas muestras, charlas, mentorías, desfiles y una feria federal de emprendedores. La entrada será libre y gratuita.

La gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres organiza, a través de la Subsecretaría de Cultura, la primera edición de “Chubut Creativo”, un gran encuentro provincial dedicado al diseño y la creatividad con especial impronta en el sector textil.

La innovadora propuesta se llevará adelante desde el jueves de octubre 2 al domingo 5 del próximo mes en el Centro de Convenciones del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio” (MEF) de Trelew, en el horario de 9 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.



El evento forma parte de las celebraciones por el Mes del Diseño y busca convertirse en un espacio de referencia para diseñadores, artesanos, artistas, emprendedores y estudiantes, ofreciendo tanto instancias de formación como de exhibición y comercialización.

En la planta baja del Centro de Convenciones del MEF se desplegarán muestras como “Diseñoteca”, una propuesta federal de diseño sustentable y sostenible con más de 200 piezas; “Tejiendo Futuro”, un proyecto de asistencia técnica a tejedoras e hilanderas de distintas localidades; “Chubut Territorio Creativo”, colección textil realizada por artesanas, diseñadoras y artistas visuales de la provincia; la muestra del Ente Cultural Patagonia con prendas textiles; y la muestra del Taller de Curtido de Piel de Pescado elaborado por estudiantes con discapacidad en articulación con organismos provinciales y municipales.

También se sumarán una muestra sobre Mapeo Regional de Tintes Naturales; Muestra de Herramientas de Trabajo; la muestra de Biomateriales; y la feria “Pop Up Federal”, que reunirá a emprendedores de todo el país junto a productores locales con sello “Origen Chubut”.

En la planta alta se desarrollarán charlas, seminarios, workshops y mentorías con referentes de Chubut y de otras provincias como Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires, todas orientadas a brindar herramientas prácticas a emprendedores.

La participación será gratuita con inscripción previa y abierta a todo público, accediendo al link https://forms.gle/jSK1KBkmuN3FuQjn8 y ante cualquier consulta se podrá escribir al correo electrónico meinteresacultura@gmail.com



Cronograma de actividades

Las actividades comenzarán el jueves 2 de octubre a las 18 horas con el acto de apertura institucional, seguido por una charla dedicada al sello “Origen Chubut”.

El viernes 3 de octubre será una jornada centrada en herramientas para emprender, con charlas sobre ventas, impulso de proyectos creativos, inteligencia artificial aplicada a la industria textil y protección legal de creaciones.

Durante la tarde habrá mentorías grupales y colectivas, la apertura de la feria Pop Up Federal que reunirá a más de 40 emprendedores de distintas provincias y locales, y la presentación de la colección “Chubut Territorio Creativo” junto a una visita guiada por la muestra Diseñoteca.

El sábado 4, la temática girará en torno a identidad, comunidad y materiales, con charlas sobre costos y comercialización, ecosistemas textiles comunitarios, producción fotográfica y estrategias de venta, además de un workshop dedicado al diseño sustentable con la técnica Zero Waste.

La feria Pop Up continuará abierta y contará también con un espacio interactivo de visión de fibras de lana, biomateriales, entre otras, junto a la Secretaría de Ciencia y el Ministerio de Producción. El cierre de la jornada será con una nueva visita guiada a Diseñoteca.

Finalmente, el domingo 5 de octubre estará dedicado a la proyección y el fortalecimiento de los emprendimientos.

Desde temprano se dictará la charla sobre herramientas financieras del CFI para impulsar proyectos, seguida por la mesa “Territorios en diálogo”, que reunirá a participantes de todas las provincias.

El acto de clausura se realizará al mediodía con la entrega de premios otorgados por hilanderías y proveedores de insumos.

“Chubut Creativo” se organiza en articulación con el Ministerio de Turismo, Ministerio de Producción, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación y Secretaría de Pesca, además de contar con el acompañamiento de la Municipalidad de Rawson y la Municipalidad de Trelew como anfitriona.

Diseñoteca 2025

Uno de los ejes centrales será la muestra federal “Diseñoteca 2025”, con participación de todas las provincias argentinas y la curaduría en tintes de Luciana Marrone, reconocida internacionalmente por su trabajo en tintes naturales e impresión botánica.

Como actividad paralela, en la Honorable Legislatura del Chubut se inaugurará el martes 30 de septiembre a las 10 horas una muestra cápsula de “Diseñoteca 2024”, realizada en Mendoza, donde la provincia tuvo una destacada participación.

