Provincia lanzó el programa «Cooperar Futuro» para fortalecer el desarrollo de las cooperativas de trabajo

La iniciativa impulsada por la Secretaría de Trabajo busca promover el empleo genuino, fortalecer la gestión de las cooperativas y generar nuevas oportunidades de articulación con organismos públicos y el sector privado.

En el marco del Día Internacional del Cooperativismo, que se conmemora cada 4 de julio, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Trabajo, presentó el programa «Cooperar Futuro», una propuesta destinada a fortalecer a las cooperativas de trabajo mediante herramientas de capacitación, modernización administrativa y vinculación con nuevos mercados.

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas puestas en marcha en la provincia, orientadas a promover el empleo genuino, fortalecer la economía social y generar oportunidades de desarrollo para trabajadores de toda la provincia.

Durante la jornada se presentaron los principales lineamientos del programa, que contempla la regularización administrativa de las cooperativas, capacitaciones específicas sobre comercialización, la incorporación de herramientas digitales para fortalecer la gestión institucional y el desarrollo de estrategias de articulación con organismos públicos, municipios, empresas y PyMEs.

La subsecretaria de Recuperación y Promoción del Empleo, Ayelén Ferreyra, destacó que el lanzamiento representa una nueva etapa para el cooperativismo provincial.

«Desde el Gobierno del Chubut entendemos que las cooperativas son protagonistas del desarrollo local y una herramienta concreta para generar trabajo genuino. Con Cooperar Futuro queremos acompañarlas para que crezcan, incorporen nuevas herramientas de gestión y puedan ampliar sus oportunidades de comercialización», expresó.

Ferreyra sostuvo además que el programa busca consolidar el trabajo realizado durante el último año en materia de fortalecimiento institucional.

«La regularización administrativa fue un paso fundamental, pero ahora queremos ir más allá. Nuestro objetivo es brindar capacitación permanente, incorporar herramientas digitales que mejoren la administración de las cooperativas y generar vínculos con organismos públicos y el sector privado para que puedan ofrecer sus productos y servicios en nuevos mercados», indicó la funcionaria.

Además remarcó que la formación continua constituye uno de los pilares de la iniciativa. «Capacitar en comercialización, gestión y nuevas tecnologías significa brindar autonomía y competitividad. Queremos cooperativas cada vez más fuertes, sostenibles y preparadas para responder a las demandas del mercado laboral», dijo la subsecretaria.

Política estratégica

Cooperar Futuro tiene como objetivo promover la generación de empleo genuino en las cooperativas de trabajo del Chubut mediante la articulación entre la Secretaría de Trabajo y distintos organismos del Estado. Entre sus acciones se encuentran el diagnóstico de necesidades de cada entidad, capacitaciones en gestión empresarial y marketing, estrategias para potenciar la comercialización de productos y servicios, el fortalecimiento de redes de colaboración y un sistema permanente de seguimiento y evaluación de resultados.

Con esta iniciativa, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con el desarrollo del cooperativismo como una política estratégica para la inclusión laboral, el fortalecimiento de la economía social y la generación de nuevas oportunidades para los trabajadores chubutenses.