Provincia invita a disfrutar de actividades de vacaciones de invierno para toda la familia en el Centro Cultural Provincial

Durante los sábados del receso invernal en el edificio ubicado en pleno centro de la ciudad de Rawson habrá espectáculos, talleres y propuestas recreativas, con entrada libre y gratuita.
El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de la programación especial de vacaciones de invierno que se desarrollará los sábados 11, 18 y 25 de julio en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson.
Las actividades están inspiradas en la muestra fotográfica y de objetos circenses “Sin Red”, del artista Pablo Renny, que brinda el contexto para una propuesta especialmente pensada para los más pequeños y las familias, combinando espectáculos, talleres y experiencias participativas.
Cada jornada comenzará a las 16 horas con actividades coordinadas por la Ludoteca Provincial, a cargo de Beatriz Villarreal y Camilo Pulmari, quienes ofrecerán teatro de sombras con la propuesta “Las sombras en el circo”, “Circo de papel”, construcción de personajes imaginarios y maquillaje artístico para que los niños puedan convertirse en protagonistas de la escena.
Amplio programa de actividades
El sábado 11, a las 18 horas, el reconocido artista Héctor Bon presentará el espectáculo del Payaso Jeremías.
El sábado 18, a las 17 horas, brindará un taller de malabares y, posteriormente, desde las 18, la Maga Miss Hellen ofrecerá un show de ilusionismo y magia de escena, con un espectáculo dinámico y participativo para toda la familia.
La programación culminará el sábado 25 con un taller de globos a cargo del Payaso Jeremías, la presentación del grupo Mamarracho, un proyecto artístico que combina literatura, música y cuentos infantiles, y el cierre estará a cargo de Magdalenas de Pez, un espectáculo familiar que une canciones, juegos, interacción con el público y dibujos en vivo.
Con entrada libre y gratuita, la propuesta busca generar un espacio de encuentro, creatividad y disfrute durante el receso invernal, promoviendo el acceso a la cultura y acercando a la comunidad una variada programación artística en el Centro Cultural Provincial de Rawson.