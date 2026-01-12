Provincia informó que está habilitada la renovación del beneficio de gratuidad por discapacidad en el transporte

El trámite permite garantizar la continuidad del derecho a la gratuidad en el transporte público para personas con discapacidad y puede realizarse de manera inmediata, de forma presencial o a través del asistente virtual DINO, presentando DNI y Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno, informó que para renovar el atributo de discapacidad en la tarjeta SUBE -que otorga la gratuidad en el transporte público- los usuarios deben realizar el trámite de forma presencial o mediante el asistente virtual DINO (WhatsApp 280 460-3466), lo que facilita y agiliza la gestión. Para ello, deberán contar con el DNI vigente, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la tarjeta SUBE.

En Chubut, los puntos habilitados para realizar el trámite de manera presencial incluyen las terminales de ómnibus de Esquel, Puerto Madryn, Rawson y Trelew. También se encuentran disponibles la oficina central de la Subsecretaría de Autotransporte en Rawson, ubicada en Vacchina 164; la Delegación de Transporte en Comodoro Rivadavia, en oficinas del Registro Civil (KM 3, Gobernador Moyano 581); la Unidad de Gestión SUBE de Epuyén, ubicada en el Punto Digital de la terminal; y la Delegación del Ministerio de Gobierno en El Hoyo, Islas Malvinas 589, local 7.

Desde el Ministerio de Gobierno se indicó además que «realizar el trámite durante el mes de enero es fundamental para garantizar la continuidad de este derecho sin interrupciones».

