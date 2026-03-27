Provincia incorpora a Daniel Laudonio a la Agencia de Inversiones para fortalecer el desarrollo productivo

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres confirmó la incorporación, ad honorem, del empresario de Puerto Madryn a la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Chubut, con el objetivo de fortalecer la articulación con el sector privado, promover el crecimiento de los parques industriales y generar más empleo en la provincia.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó este miércoles la incorporación del empresario de Puerto Madryn, Daniel Laudonio, a la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Chubut, en el marco de una agenda orientada a consolidar el desarrollo productivo y potenciar la inversión privada en la provincia.

En ese sentido, el mandatario explicó que la incorporación, ad honorem, de Laudonio “apunta a fortalecer la articulación entre el sector público y el privado, aportando una mirada con experiencia en el ámbito empresarial para seguir generando condiciones que impulsen el trabajo, la producción y la inversión en Chubut”.

Articulación público-privada

Torres señaló que durante el encuentro “avanzamos en distintos proyectos que tienen como objetivo consolidar el crecimiento de la provincia”, y remarcó que “después de años de abandono, hoy Chubut vuelve a ser una provincia atractiva para invertir, con reglas claras, transparencia y condiciones fiscales que promueven el desarrollo productivo”.

Asimismo, destacó la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos con el sector privado: “Necesitamos trabajar de manera conjunta para generar más oportunidades, atraer inversiones y acompañar a quienes apuestan por la provincia”.

Entre las iniciativas abordadas, el Gobernador mencionó la creación de la Dársena Deportiva de Puerto Madryn, un proyecto que se desarrolla junto a la Cámara de Turismo, la CIMA (Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia) y la Cámara de Comercio local (CAMAD), entre otras instituciones.

Parques industriales y producción

Por otra parte, Torres indicó que la incorporación de Laudonio “también permitirá fortalecer la agenda productiva, especialmente en sectores estratégicos como la actividad pesquera, promoviendo una mayor demanda de mano de obra regional”.

En ese marco, el mandatario adelantó que “vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de los parques industriales de la provincia, que hoy representan una oportunidad concreta para el desarrollo, a partir de herramientas como las Zonas Francas de Comodoro Rivadavia y Trelew”.

“Estamos dando respuesta a un reclamo histórico de los inversores, en un contexto desafiante donde la clave es ser creativos y generar condiciones que promuevan el trabajo y la producción”, concluyó.

Pesca: más rentabilidad y agregado de valor

A su vez, Torres confirmó que el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, también formará parte de la articulación entre la Mesa de Desarrollo Pesquero y la Agencia de Inversiones, «ya que la pesca tiene y seguirá teniendo un rol central en nuestra provincia», indicó.

En este orden, el mandatario anticipó que el próximo martes 31 de marzo y destacó que el objetivo central del encuentro «será trabajar sobre el agregado de valor al producto, por eso vamos a incorporar al STIA a la mesa, para que la merluza, en este caso, vuelva a ser rentable y genere más desarrollo en Chubut».



