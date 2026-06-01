Provincia impulsa un Plan de Digitalización de los Servicios de Radiología en Hospitales del interior

La Secretaría de Salud del Chubut destacó que la innovación tendrá beneficios sanitarios, sociales y ambientales. Ya se abrieron millonarias licitaciones para adquirir el equipamiento.

En el marco de las acciones que se promueven con el objetivo de jerarquizar el sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, avanza con un importante Plan de Digitalización de los Servicios de Radiología de distintos Hospitales del interior provincial.

En ese sentido, y con una inversión aproximada de 270 millones de pesos, la cartera sanitaria recientemente abrió la licitación para adquirir los sistemas de digitalización de imágenes radiológicas en los Hospitales Rurales de Dolavon, Epuyén, El Hoyo, Puerto Pirámides y Cholila, y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Ramón Carillo” de Trelew.

Asimismo, se abrió la licitación para adquirir Equipos de Rayos X Digitales Directos para los Hospitales Rurales de Gobernador Costa, Camarones y Las Plumas, lo que requerirá una inversión aproximada de 345 millones de pesos.

Posteriormente, y en una tercera etapa, la iniciativa también alcanzará a los Hospitales Rurales de Río Pico, Gualjaina, Cushamen y Gan Gan.

Vale destacar que como parte de la implementación de este plan también se adecuarán los espacios físicos de algunos hospitales para que respondan a la normativa de radiofísica sanitaria provincial.

Modernización del sistema sanitario chubutense

La implementación del plan de digitalización de los servicios de radiología, impulsado por el Gobierno Provincial, se complementa con otras herramientas de modernización que ya se vienen aplicando en los establecimientos asistenciales, como la red de Telesalud y la Historia de Salud Integrada (HSI).

En esa línea, la digitalización representa un compromiso sanitario, social y ambiental, ya que permite reducir la generación de residuos líquidos químicos, agiliza los flujos de trabajo y permite estandarizar la calidad de los servicios, brindando una respuesta más rápida y eficiente a todos los usuarios del sistema sanitario público.

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