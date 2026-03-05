Provincia evalúa avances en el fortalecimiento del Servicio de Protección de Derechos en Lago Puelo junto al municipio local

Actualmente y gracias a un trabajo conjunto esa localidad cordillerana cuenta con equipos consolidados que permiten una intervención más eficaz y cercana ante situaciones complejas. A su vez en Esquel se avanzó en la creación de la Mesa Local de Niñez.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, y el equipo local de Niñez, con el objetivo de evaluar los avances en el fortalecimiento del Servicio de Protección de Derechos.

Durante el encuentro se destacó la estabilidad alcanzada en los equipos multidisciplinarios que trabajan en territorio, una demanda histórica que venía siendo planteada por los propios servicios locales. Gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno Provincial y esa Municipalidad, hoy Lago Puelo cuenta con equipos consolidados que permiten una intervención más eficaz y cercana ante situaciones complejas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se subrayó que este proceso no se limita a una localidad en particular, sino que forma parte de una política pública integral que ha fortalecido a todos los Servicios de Protección de Derechos de la Provincia del Chubut, con una decisión clara de saldar de manera progresiva deudas históricas en materia de niñez y adolescencia.

Incrementos en las partidas

En ese marco, se realizaron incrementos significativos en las partidas destinadas al área en toda la provincia aumentando las partidas para Personal Profesional en un 341,18%, permitiendo ampliar los equipos interdisciplinarios (Psicología, Trabajo Social y Abogacía).

Lo mismo ocurrió con los fondos destinados a Operadores Territoriales con un incremento del 400%, fortaleciendo el primer nivel de intervención y la presencia directa en territorio.

Asimismo, se avanzó en la creación y consolidación del Fondo Especial para la Protección Integral de Derechos, que se ha convertido en una verdadera herramienta institucional para ampliar medidas de protección, acciones socioeducativas, capacitaciones y fortalecimiento de vínculos familiares en todos los municipios.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, sostuvo que “estamos muy contentos por los avances concretos. Sabemos que aún falta mucho, pero iniciamos un proceso real de fortalecimiento que incluye aumento de presupuesto, capacitación integral de los equipos, creación del fondo institucional y trabajo articulado con UNICEF. Además, estamos implementando el Registro Único Nominal y dotando de tecnología a los servicios para mejorar la intervención y el seguimiento de cada caso en toda la provincia”.

Por su parte, el intendente de Lago Puelo Iván Fernández expresó que “este trabajo articulado con la Provincia nos permite darle mayor estabilidad al equipo de Niñez y fortalecer una política pública fundamental. Sabemos que la protección de derechos requiere compromiso permanente y hoy estamos dando pasos firmes para garantizar respuestas más rápidas y efectivas a nuestras familias. Hoy contamos con equipos estables, un nuevo espacio con las comodidades necesarias y estamos muy contentos”.

Articulación institucional en Esquel

Asimismo, en la ciudad de Esquel también se avanzó en la creación de la Mesa Local de Niñez, un espacio de articulación que reúne al Servicio de Protección de Derechos, el Poder Judicial, el Ejecutivo municipal y provincial, y directores de dispositivos de cuidado.

Este ámbito de trabajo conjunto comenzó a consolidarse como una herramienta clave para fortalecer la coordinación interinstitucional, optimizar recursos y garantizar intervenciones más eficientes, con el objetivo de que el sistema de protección funcione de manera integrada y efectiva en beneficio de niñas, niños y adolescentes.



