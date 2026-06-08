Provincia dicta capacitación en Esquel para la constitución de sociedades de manera digital

La actividad se desarrollará el jueves 18 de junio y estará destinada a profesionales interesados en conocer el funcionamiento de SAS Online. Esta modalidad permite a usuarios de toda la provincia evitar traslados, optimizar los tiempos administrativos y resolver el trámite en un plazo estimado de 72 horas.

El Gobierno del Chubut realizará el próximo jueves 18 de junio en la ciudad de Esquel una nueva presentación y capacitación sobre el uso de SAS Online, la herramienta digital que simplifica el trámite de constitución de sociedades por acciones simplificadas.

La actividad, impulsada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), tendrá lugar a las 11 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la localidad, y está destinada a profesionales interesados en conocer el funcionamiento del sistema.

Proceso equitativo

Durante la jornada, se mostrará paso a paso cómo realizar el trámite de manera online, con la posibilidad de evacuar dudas en tiempo real. Dicha herramienta permite iniciar y completar el trámite de constitución de sociedades de forma digital, evitando traslados y optimizando los tiempos administrativos. Con esta modalidad, el proceso puede resolverse en un plazo estimado de 72 horas.

La implementación de esta plataforma representa un cambio significativo respecto del esquema tradicional, facilitando el acceso a usuarios de toda la provincia y generando condiciones más equitativas, especialmente para quienes se encuentran en localidades alejadas de los centros administrativos.

Espacios de formación

Esta nueva instancia se da luego de las presentaciones realizadas en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, que contaron con una amplia participación de profesionales de la zona y más de un centenar asistentes de toda la provincia a través de la transmisión virtual.

Desde el Ministerio de Gobierno destacaron la importancia de estos espacios de formación, que permiten acompañar la implementación de nuevas herramientas, facilitar su adopción y generar instancias de intercambio con los profesionales para fortalecer el sistema.

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