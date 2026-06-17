Provincia destrabó el conflicto pesquero y aseguró el comienzo de una temporada clave para miles de familias chubutenses

El gobernador encabezó una mesa de trabajo con representantes gremiales y empresarios del sector, y logró un acuerdo que garantiza el inicio de la temporada en aguas nacionales. Además, anunció que la Provincia mantendrá durante nueve meses los valores vigentes aplicables al recurso pesquero, absorbiendo el esfuerzo fiscal correspondiente para brindar previsibilidad, sostener el empleo y fortalecer la competitividad de una de las principales industrias de Chubut.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este martes una reunión con representantes de trabajadores y empresarios del sector pesquero, en la que se alcanzó un acuerdo que garantiza el inicio de la temporada en aguas nacionales y permite llevar previsibilidad a una actividad estratégica para la economía provincial.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Situación de Casa de Gobierno y contó con la participación del secretario de Coordinación de Gabinete, Andrés Arbeletche; el presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), Gustavo González; el empresario Raúl Cereseto; el secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Alexis Gutiérrez; y la abogada del gremio, Marcia Caminoa.

El entendimiento alcanzado fue impulsado por el Gobierno Provincial a partir de una mesa de diálogo entre las partes y contempla, entre otros puntos, el mantenimiento durante nueve meses de los valores vigentes aplicables al recurso pesquero, absorbiendo la Provincia el esfuerzo fiscal correspondiente para brindar previsibilidad, preservar el empleo y acompañar la recuperación de la actividad.

Defender el trabajo y la producción

Al respecto, Torres destacó que “el diálogo, la responsabilidad y la decisión política nos permiten confirmar que está garantizado el inicio de una temporada clave para miles de familias chubutenses. Cuando todos entienden que el trabajo y la producción tienen que estar por encima de cualquier diferencia, las soluciones aparecen. Por eso impulsamos una mesa de trabajo seria, convocamos a todas las partes y logramos el objetivo que nos habíamos propuesto: que los barcos vuelvan a pescar y que la actividad vuelva a ponerse en marcha”.

En el mismo sentido, el mandatario remarcó que “desde el primer momento tuvimos una premisa muy clara: defender el empleo, sostener la actividad y evitar que una industria estratégica para Chubut quedara paralizada. Nadie puede ser la variable de ajuste, pero tampoco podemos resignarnos a que los conflictos terminen afectando a miles de trabajadores y a toda la cadena productiva. Por eso el Gobierno asumió un rol activo para acercar posiciones y construir una solución”.

Asimismo, puso en valor el trabajo conjunto entre la Provincia, las cámaras pesqueras y los gremios, destacando que “cuando hay voluntad de encontrar soluciones y un norte claro, que es defender el trabajo de los chubutenses, los acuerdos son posibles y las actividades productivas pueden seguir creciendo”.

Herramientas concretas para dar previsibilidad

“A diferencia de lo que ocurrió durante muchos años, hoy la industria pesquera cuenta con un Gobierno que entiende la importancia estratégica del sector y que está dispuesto a acompañarlo con medidas concretas”, sostuvo Torres.

En esa línea, anunció que “uno de los puntos acordados es que la Provincia va a mantener durante nueve meses los valores vigentes aplicables al recurso pesquero, absorbiendo el esfuerzo fiscal correspondiente para brindar previsibilidad, proteger el empleo y fortalecer la competitividad de la actividad”.

“Reactivar la flota en aguas nacionales es asegurar el abastecimiento de materia prima para nuestras plantas de procesamiento, dinamizar el comercio local y, fundamentalmente, llevar previsibilidad a miles de familias que viven directa e indirectamente de esta actividad. Estamos hablando de una industria que genera empleo, divisas y desarrollo para toda la provincia”, expresó.

Además, señaló que “el compromiso, a partir de ahora, es sostener este nivel de diálogo y responsabilidad a lo largo de toda la temporada, priorizando siempre el trabajo chubutense y la competitividad de una industria de referencia para toda la Patagonia”.

Una industria estratégica para el desarrollo de Chubut

Torres destacó que “había mucha incertidumbre respecto de si la actividad se iba a reactivar, pero hoy podemos confirmar que va a comenzar una temporada en aguas nacionales que será muy importante para la provincia gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno, los gremios y el sector empresario”.

“La pesca es una de las principales actividades productivas de Chubut y tiene un enorme potencial para seguir creciendo. Nuestro desafío no es solamente garantizar que los barcos salgan a pescar, sino también avanzar en una agenda que genere más valor agregado, más inversión y más empleo para los chubutenses”, sostuvo.

Y agregó: “Queremos una industria cada vez más competitiva, moderna y capaz de generar desarrollo en cada una de las localidades vinculadas a la actividad. Por eso el Estado tiene que acompañar, facilitar y generar condiciones para que el sector pueda crecer”.

Por último, el gobernador destacó que el acuerdo alcanzado ratifica el camino que viene impulsando la Provincia para resolver los problemas mediante el diálogo y la articulación entre el sector público, los trabajadores y el sector privado.

“Cuando hay voluntad de encontrar soluciones y un Estado que asume la responsabilidad de conducir los procesos, es posible defender el trabajo, cuidar la producción y generar las condiciones que necesita el sector para crecer. Ese es el camino que elegimos para Chubut”, concluyó.

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