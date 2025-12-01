Provincia deposita el miércoles 3 los haberes a jubilados y el jueves 4 los sueldos a empleados públicos en actividad

En ambos casos los salarios estarán disponibles para el cobro el día después del depósito tanto por las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut como por la red de cajeros automáticos de la entidad crediticia provincial. El Ministerio de Economía de la provincia informó que el cumplimiento del pago de salarios correspondientes al mes de noviembre demandará una erogación total de $ 138.292.000.000.



El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres informó que el miércoles 3 de diciembre se realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes de noviembre destinado al sector pasivo de la Administración Pública Provincial, mientras que el jueves 4 se depositarán los sueldos a los empleados públicos en actividad.



En el caso de los jubilados tendrán disponibles sus haberes el jueves 4 de noviembre tanto por las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut así como por la red de cajeros automáticos de la entidad crediticia provincial.



En tanto que los trabajadores públicos en actividad podrán percibir sus salarios el viernes 5 de diciembre tanto por ventanillas como por la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.



Desde el Ministerio de Economía del Chubut se indicó además que la erogación presupuestaria destinada a cumplir con todos los compromisos salariales para este mes alcanza una cifra total de $ 138.292.000.000.

