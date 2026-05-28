Provincia deposita el lunes los haberes a los agentes pasivos y el martes a los trabajadores en actividad de la Administración Pública

Desde el Ministerio de Economía se precisó que el pago de salarios de este mes demandará una erogación superior a los $144.000.000.000.

El Gobierno del Chubut informa que el lunes 1 de junio realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes mayo a los agentes pasivos de la Administración Pública Provincial, mientras que el martes 2 hará lo propio para los trabajadores en actividad.

Los fondos estarán al cobro para los jubilados el martes 2, tanto por cajeros automáticos como por ventanillas habilitadas del Banco del Chubut, en tanto que los empleados públicos activos tendrán disponibles sus salarios el miércoles 3.

Desde el Ministerio de Economía se informó que en esta oportunidad el pago de sueldos para este mes representa una erogación de $144.000.000.000.

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