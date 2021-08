Provincia coordina junto a productores de Comarca Andina la continuidad de la campaña preventiva de mosca Drosophila suzukii

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, encabezado por Leandro Cavaco, a través de la subsecretaría de Agricultura, participó de la Mesa de Desarrollo de la Comarca Andina del Paralelo 42 junto a referentes de Lago Puelo, El Hoyo, la Secretaría de Agricultura Familiar, Desarrollo Social, INTA, y el movimiento Unión de Trabajadores de la Tierra.

Trabajaron sobre el plan preventivo que desarrolla el Ministerio contra la plaga Drosophila suzukii, con el aporte de vinagre y la colocación de trampas, y la implementación de la Ley de agroquímicos en la zona. En este contexto recordaron la inscripción para aquellas personas que realicen actividades donde se manipulen agroquímicos (productores, aplicadores, comercios, etc.) en el Registro Provincial Obligatorio de Manipuladores (REPROMA).

Asimismo, acordaron realizar un encuentro de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE) en la Comarca. El próximo encuentro se realizará en Cholila.

Prevención plaga mosca drosophila suzukii

Una de las medidas proyectadas desde la Subsecretaría de Agricultura para propiciar un manejo adecuado y potenciar la disminución de utilización de productos fitosanitarios, se colocan trampas de vinagre de manzana cada 10 metros dentro de las plantaciones. En botellas de 500 ml con perforaciones de 5 a 8 mm y las mismas se rellenan un tercio con vinagre de manzana. El olor los atrae y al ingresar no pueden volver a salir provocando una disminución de la población.

Se realizó una compra conjunta de vinagre de manzana en la que participaron grandes y medianos productores, y el ministerio facilitó al municipio 200 de los 300 litros comprados para dicho fin.

En los primeros días de febrero se entregó el 75% a 14 pequeños productores de la localidad, donde 12 productores se dedican como actividad principal la frambuesa, y su superficie no supera la hectárea, dos de los catorce se dedican a la producción de cereza y guinda. La mayoría de los productores además de estos tres cultivos realizan sauco, mora, boysenberry, frambuesa y grosellas.

De esta manera, se cierra el ciclo 2020 – 2021 en El Hoyo; en tanto que, para el ciclo 2021-2022 se plantea difundir la medida en las localidades de la zona. Epuyén y Lago Puelo para mitigar la población y los daños afectados a las diferentes producciones.

