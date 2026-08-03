Provincia celebra el Mes de las Infancias con actividades culturales en distintas localidades

Durante agosto habrá una amplia agenda de eventos destinados a niños y familias.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, el Gobierno del Chubut llevará adelante durante este mes de agosto una amplia agenda de actividades para celebrar el Mes de las Infancias, con propuestas destinadas a niños y familias en diferentes localidades de la provincia.

La programación incluirá funciones del Cine Móvil, una iniciativa que acerca proyecciones audiovisuales a distintos puntos del territorio provincial, promoviendo el acceso al cine como herramienta de encuentro, recreación y formación cultural.

Además, el Bibliomóvil recorrerá las comunidades con una selección de libros y actividades de promoción de la lectura, generando espacios de intercambio, imaginación y acercamiento al mundo literario para todas las edades.

Las jornadas también contarán con la Ludoteca Provincial, un espacio recreativo que propone juegos, dinámicas participativas y actividades pensadas para estimular la creatividad, la integración y el aprendizaje a través del juego.

Las actividades comenzarán el 4 de agosto en Cholila, donde el Cine Móvil llegará al Microcine Municipal, mientras que el Bibliomóvil y la Ludoteca desarrollarán sus propuestas en la Biblioteca Popular “El Blanco”. El 5 de agosto, el Cine Móvil se presentará en la Escuela N° 97 de Atilio Viglione, localidad que volverá a recibir al Bibliomóvil y la Ludoteca el 7 de agosto.

El 6 de agosto, las tres propuestas culturales llegarán al Gimnasio Municipal de Río Pico, mientras que el viernes 7 el Cine Móvil ofrecerá una función en la Escuela N° 781 de Dolavon. Posteriormente, el 9 de agosto, el Cine Móvil se presentará en el Gimnasio Municipal de Aldea Beleiro.

La programación de esta primera etapa culminará el 15 de agosto en el Centro Cultural Provincial de Rawson con la presentación de la obra de teatro infantil “Bon Appétit, Majestad: Chef en Apuros”, una comedia especialmente pensada para que los niños y sus familias disfruten de una propuesta recreativa.

En tanto que las actividades previstas para la segunda quincena del Mes de las Infancias serán dadas a conocer próximamente.

Con estas iniciativas, el Gobierno del Chubut continúa fortaleciendo las políticas públicas que garantizan el acceso a la cultura en todo el territorio provincial, promoviendo espacios de encuentro, participación y disfrute para las infancias y sus familias.

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