Provincia capacitó a Hospitales de la Cordillera para la implementación de la Historia de Salud Integrada

Se realizaron talleres que alcanzaron a los establecimientos asistenciales de Lago Puelo, El Hoyo, Río Pico y José de San Martín. Se trata de espacios que son esenciales para dotar al sistema de salud de herramientas tecnológicas avanzadas para registrar y gestionar la información de manera eficiente y segura.



Como parte del plan de modernización del Estado que lleva adelante el Gobierno del Chubut, la Secretaría de Salud provincial realizó recientemente dos jornadas de capacitación para la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI). Se trató de talleres dirigidos a los equipos de salud de los Hospitales Rurales de Lago Puelo, El Hoyo, Río Pico y José de San Martín.



Las jornadas se desarrollaron bajo modalidad híbrida: hubo actividades presenciales para los trabajadores de la salud de Lago Puelo y El Hoyo, en las instalaciones de la Casa de la Cultura de ambas localidades, mientras que el personal de salud de los establecimientos de Río Pico y José de San Martin se conectó de manera remota, a través de la sala de Telesalud.



A su vez, las capacitaciones se dividieron en tres instancias, una para los profesionales de la salud médicos y no médicos; otra para los enfermeros; y una más para el personal administrativo.



Concurrencia importante



Al respecto, la directora provincial de Producción de Conocimiento de la cartera sanitaria, María de los Ángeles Carreño, destacó que “quedamos muy contentos con la concurrencia, que fue importante” y valoró que en las jornadas “pudimos presentar la plataforma con todos los módulos disponibles: ambulatorio, guardia, internación y el proceso de registro en el mismo; y evacuamos las dudas que se presentaron”.



Los talleres que se realizaron son esenciales para garantizar la correcta implementación de la Historia de Salud Integrada, dotando al sistema de salud de herramientas tecnológicas avanzadas para registrar y gestionar la información de manera eficiente y segura.



Además, está previsto que en el transcurso de este año se avance con la implementación de la HSI en el Hospital Zonal de Esquel y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de dicha localidad, y con los demás Hospitales Rurales cordilleranos.



Eficiencia y seguridad en la Historia de Salud Integrada



La Historia de Salud Integrada (HSI) unifica los datos de los usuarios del sistema sanitario público para optimizar la calidad de atención. Este sistema digital permite gestionar la información de pacientes, personal de salud y establecimientos hospitalarios bajo estándares internacionales de seguridad, ofreciendo un modelo integrado, federal y completo.