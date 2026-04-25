Provincia anunció el lanzamiento de un fondo del CFI para potenciar emprendimientos innovadores

La iniciativa apunta a fortalecer el ecosistema de innovación federal mediante financiamiento a emprendimientos que aporten soluciones a desafíos productivos y tecnológicos en territorio argentino. La inscripción estará abierta hasta el 26 de junio de 2026.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción y la Secretaría de Ciencia y Tecnología; dio a conocer una nueva convocatoria del Consejo Federal de Inversiones (CFI) orientada a potenciar el desarrollo tecnológico como motor de crecimiento productivo en las provincias argentinas.

A través de este instrumento, el organismo impulsa el ecosistema de innovación federal mediante el financiamiento a startups (empresas de reciente creación), con el objetivo de generar soluciones concretas a los desafíos productivos y tecnológicos de cada región, promoviendo así el desarrollo equilibrado del territorio nacional.

Se trata de Innova CFI, el primer fondo de capital de riesgo del país vinculado a un organismo de desarrollo, destinado a acompañar proyectos de base tecnológica en etapas iniciales, como Pre-seed y Seed. La propuesta apunta a que el conocimiento generado en las provincias se transforme en herramientas aplicables tanto a problemáticas locales como a escenarios globales.

Financiamiento y autonomía

El fondo contempla un esquema de financiamiento flexible, especialmente diseñado para emprendimientos intensivos en investigación y desarrollo. A través de la modalidad de deuda condicionada, los proyectos comienzan a devolver el financiamiento una vez alcanzado el éxito comercial, con pagos proporcionales a la facturación, lo que facilita el crecimiento en etapas tempranas.

Asimismo, el instrumento incorpora una cláusula de convertibilidad, que permite transformar la inversión en participación accionaria, sin intervenir en la gestión de la empresa. Esta característica favorece el desarrollo autónomo de las startups, acompañando su evolución en el mercado.

Requisitos e inscripción

Para acceder al fondo, las empresas deben contar con una antigüedad máxima de siete años, presentar proyectos con un nivel de madurez tecnológica mínimo de TRL-4 y un plan de inversión a 24 meses. La iniciativa abarca múltiples sectores tecnológicos, desde la biotecnología hasta la economía del conocimiento, siempre con el objetivo de fortalecer el entramado productivo provincial.

La inscripción estará abierta hasta el 26 de junio de 2026. Todas las bases y condiciones están detalladas en el sitio web https://innova.cfi.org.ar/. Por el momento, todas las consultas tienen que ser realizadas mediante la sección de Contacto.



