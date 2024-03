Protesta Nacional ante despidos masivos en distintos organismos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convoca a una jornada de lucha nacional el próximo 3 de abril, en protesta por los despidos en organismos públicos; en el marco de la jornada de lucha con paros, asambleas y movilizaciones en todo el país, la convocatoria también invita a realizar ingresos masivos y simultáneos a todos los organismos de la administración pública nacional.

Al tiempo que desde el mismo sindicato se responsabiliza de forma anticipada, al gobierno sobre cualquier posible incidente violento que pudiera acontecer.

La comunicación que confirma la medida, fue dirigida el pasado miércoles(27) a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la realización de una jornada de lucha nacional el próximo 3 de abril.

La decisión sindical fue tomada en un escenario cuyo contexto pasa por su máxima tensión y un fuerte rechazo por parte de los sindicatos, por los recientes despidos en organismos públicos, con más de 70 mil contratos de empleados públicos que no serán renovados a partir del 31 de marzo, según lo informó el propio presidente Javier Milei en el marco del IEFA Latam Forum.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una nueva Jornada Nacional de Protesta con ingresos masivos y simultáneos a todos los organismos nacionales y ministerios este miércoles 3 de abril ante la llegada de miles de telegramas de despidos a trabajadores de la Administración Pública. “Milei encabeza un Gobierno dañino y cruel”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato

En esta línea, Aguiar continuó: “Esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la Administración Pública no esté militarizada y la Policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar”. Cabe destacar que el Gobierno pretende despedir a trabajadores de 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado.

“El Presidente y sus funcionarios que tanto hablan de respetar la ley, han decidido quebrantar normas fundamentales y violar el derecho constitucional a la estabilidad en el Empleo Público, como figura en el artículo 14 bis. Cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre, pero también detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela”, apuntó el Secretario General de ATE.

Comarca Andina

En la Comarca Andina, desde la delegación de ATE , se advirtió y repudia el cierre de las oficinas de ANSES en El Maitén y Esquel, exigiendo la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados, por la medida nacional de ajuste del gobierno nacional.

La Administracion de Parques Nacionales no es ajena a la situación, desde el sector delegados gremiales advierten que pretende diezmar el funcionamiento de las áreas protegidas en la Argentina.

En principio desde la administración central se hizo entrega de una lista de aproximadamente 100 despidos , “si bien la mayoría son de la casa central, también hay muchos parques de todo el país que se verían afectados a modo de goteo. Incluyendo una veintena de compañeros y compañeras que trabajaban en proyectos aprobados y en ejecución por el Banco Mundial” , aseguró a SomosTélam Juan Ignacio Martínez Losardo, secretario general de ATE en APN Casa Central.