Protección 360°: De los noviazgos violentos al acoso en redes

En un esfuerzo por fortalecer la protección de los derechos de adolescentes, se llevó a cabo un encuentro clave entre el Ministerio Público Fiscal y el ámbito educativo. La reunión fue convocada por el Equipo de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares (EOATE), con el objetivo de formar, unificar criterios y trabajar en red frente a las problemáticas que atraviesan las aulas hoy en día.

Por la Fiscalía participaron los fiscales Rafaella Riccono, Martin Robertson y la referente de capacitación de la Fiscalía, Susana Ponce. El eje central de la jornada fue la articulación de medidas preventivas y la creación de una red de contención sólida que permita abordar de manera temprana situaciones de vulnerabilidad.

Un abordaje integral: Del Bullying a la Violencia Digital

Durante la mesa de trabajo, se trazó un mapa de las problemáticas más urgentes que afectan a las infancias y adolescencias actuales. Entre los temas destacados se encuentran:

Violencia en los vínculos: casos de noviazgos violentos desde una perspectiva de género y prevención.

Acoso en todas sus formas: el bullying y su preocupante extensión en el entorno digital: el cyberbullying y el acoso informático.

Conflictividad escolar: La necesidad de establecer canales de comunicación directos para intervenir en situaciones críticas dentro de los establecimientos.

Capacitación docente y respaldo institucional

Uno de los anuncios más relevantes fue el compromiso del Ministerio Público Fiscal para brindar acompañamiento y capacitación a los docentes. Los educadores son, a menudo, los primeros en detectar señales de alerta, y contar con el respaldo técnico de la fiscalía les permitirá actuar con mayor seguridad jurídica y eficacia.

«Es fundamental que las instituciones no trabajen como islas. El objetivo es crear redes que permitan atender situaciones conflictivas de manera ágil», se desprendió del encuentro.

Nuevo panorama legislativo

La reunión cobra una relevancia especial ante el cambio en la legislación vigente. Los expertos advierten que el nuevo marco normativo modificará el panorama legal para los adolescentes, lo que exige que tanto las escuelas como la justicia actualicen sus procedimientos de vinculación.