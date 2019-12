PRONUNCIAMIENTO Nº 01/19 «NO A LA MINERÍA A CIELO ABIERTO, NO A LA CONTAMINACIÓN SÍ AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO» PRINCIPIO DOCTRINARIO U.C.R.

«…con respecto al medio ambiente es necesaria una agenda política de temas tales como la biodiversidad, el calentamiento global, la desertificación, la cota futura de los mares, las industrias limpias, la degradación de los suelos, los bosques nativos y el manejo del agua como recurso vital estratégico, además de la disposición responsable de los residuos, todo ello en el marca del Art. 75 de la Constitución Nacional.»(Manifiesto Doctrinario Honorable Convención Nacional U.C.R. – Octubre 2004). «…Debe establecerse un cronograma de acciones superadoras tanto a nivel nacional, provincial y municipal, que tiendan a preservar la calidad de vida sin desconocer la necesidad de un cambio de patrones de consumo y de reparo y resguardo de recursos naturales no renovables, como única forma de garantizar calidad ambiental a las generaciones futuras. Estos recursos deben estar al servicio de la sociedad y no sometidos a los intereses del mercado».(Congreso Doctrinario U.C.R. – 2004). El Comité Departamental de la Unión Cívica Radical conjuntamente con el Bloque de Concejales de la U.C.R. Lago Puelo, quieren por este medio pronunciarse, una vez más, en relación al tema de la MEGAMINERÍA A CIELO ABIERTO, fantasma que desde hace muchos años amenaza a distintas regiones de nuestra extensa geografía provincial, y que en los últimos días a cobrado fuerza a partir de definiciones de los ejecutivos nacional y provincial. Ante esta situación los radicales de Lago Puelo, somos coherentes con la Doctrina y con la postura adoptada en contra de este tipo de emprendimientos en aquellos momentos en que asistimos a la Consulta Popular y votamos por el NO A LA MINERÍA, aún en tiempos del Gobierno Radical de Lizurume, inclusive en la gestión anterior del Presidente Macri, cuando también nos manifestamos contrarios a la explotación minera a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. Estamos convencidos de que las personas, en momentos críticos en que se necesitan definiciones y compromisos, deben manifestarlas y proceder en consecuencia, cuando se trata de agrupaciones políticas las manifestaciones y el proceder de sus militantes o dirigentes deben estar sustentadas y ser coherentes con el conjunto de ideas y bases doctrinarias que han sostenido a lo largo de su historia, más allá de las personas, se trata de representar la voluntad de la gente, en definitiva, se trata de ser coherentes y no demagogos. Es por ello, que también en esta oportunidad, este Comité quiere adherir sinceramente a las actividades que se vienen realizando en defensa de la vida, apoyamos y participamos de los esfuerzos que desde distintos sectores y vecinos de las comunidades de la provincia reunidos espontáneamente por la lucha al respeto del derecho constitucional de «gozar del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; …», vienen realizando, porque somos vecinos y padres de niños que esperamos para ellos el mejor de los futuros. En tal sentido, este Comité insta a todas las fuerzas políticas de la Comarca a manifestarse en contra de la minería a cielo abierto, en un todo de acuerdo con la Ley Nº XVII-68 (antes Ley N° 5001), e instruir a sus representantes, tanto de los poderes Ejecutivos como Legislativos Nacionales, Provinciales y Municipales a que se pronuncien a la brevedad en tal sentido y ejecuten las medidas que correspondan en salvaguarda del conjunto de los ciudadanos que solo reclamamos por el respeto a derechos ya consagrados en nuestra Carta Magna. En lo inmediato este Comité elevará al Bloque de Concejales Radicales del Honorable Concejo Deliberante de Lago Puelo el presente Pronunciamiento a los efectos de que eleven también a las autoridades y funcionarios que correspondan sendos pedidos de informes solicitando mayores precisiones acerca de la temática que nos aflige. Consideramos fundamental que el Concejo Deliberante de Lago Puelo en su conjunto como legítimos representantes del pueblo podamos elevar una DECLARACIÓN al Gobierno Provincial y a la Cámara de Diputados de la Provincia solicitando la necesidad del respeto a las leyes vigentes en la materia como mandato otorgado por el pueblo a sus representantes circunstanciales. Resulta fundamental que los gobiernos nacional, provincial y municipales pongan en práctica toda la energía y creatividad necesarias en busca de fuentes laborales reales que no requieran para su generación como contrapartida la enajenación de cuantiosas superficies de nuestro patrimonio natural o la contaminación del mismo. Es muy triste ver como dirigentes elegidos por el pueblo se justifican ante este tipo de circunstancias con la excusa de la generación de empleos, en lugar de buscar otras alternativas más dignas para todos. Debemos entender que habilitar la megaminería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es una decisión menor, involucra el destino de quienes lo deciden y de todos sus descendientes. Quienes están al frente del gobierno, circunstancial y temporariamente no deberían embarcar al “estado” en una estrategia productiva cuyos beneficios y consecuencias no son claros, y que comprometen nuestras cuencas hídricas, poniendo en peligro al mineral más importante, estratégico, vital e imprescindible que poseemos los Chubutenses: el agua. Esta administración provincial no cuenta con la capacidad de gestión para imponer una mayor y más efectiva participación ciudadana como medio de defensa, protección y promoción de ciertos derechos y el control en la implementación de políticas públicas que adecuen tecnológicamente los mecanismos de control, evaluación y dimensionamiento de los impactos ambientales y sociales provocados por la actividad que se pretende impulsar. Por lo expuesto, los Radicales de Lago Puelo, ahora, como en las demás oportunidades NOS PRONUNCIAMOS RECHAZANDO TODO INTENTO DE HABILITAR LA MEGAMINERÍA A CIELO ABIERTO EN CHUBUT, ESTA ACTIVIDAD NO CUENTA EN LA PROVINCIA CON LICENCIA SOCIAL. NO ES NO, NO A LA MEGAMINERÍA, SI A LA VIDA!!!