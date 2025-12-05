Programa Intensivo de Empleo: se abre la primera etapa de preinscripciones para las ofertas formativas 2026

Se trata de una iniciativa gratuita e impulsada en forma conjunta por la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres y la Federación Empresaria del Chubut (FECh). La propuesta apunta a fortalecer la formación y la empleabilidad mediante un trabajo articulado con el sector productivo.

La gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, a través del Ministerio de Educación, junto a la Federación Empresaria del Chubut (FECh), informa que a partir de este viernes 5 de diciembre queda habilitada la primera etapa de preinscripciones para las ofertas formativas 2026 que dictarán los Centros de Formación Profesional (CFP) de la región.

Esta apertura constituye el inicio del cronograma previsto en el Programa Intensivo de Empleo 2026-2028, una política impulsada de manera conjunta para ampliar, jerarquizar y vincular la formación laboral con las necesidades actuales del entramado productivo provincial. Las preinscripciones se gestionarán exclusivamente a través del asistente virtual DINO (280 460-3466).

Primeras ofertas formativas disponibles

En esta primera instancia, los CFP de Rawson, Puerto Madryn, Trelew y Gaiman pondrán a disposición propuestas orientadas a oficios estratégicos.

En Rawson, el CFP N° 650 ofrecerá los trayectos de Soldador, Armador y Montador de Estructuras de Placa de Roca de Yeso, Electricista en Inmuebles 12 Kva y Auxiliar Herrero.

En Puerto Madryn, el CFP N° 651 habilitará los cursos de Soldador, Armador y Montador de Componentes Metálicos Livianos y Electricista Industrial.

En Trelew, el CFP N° 653 iniciará las preinscripciones para Soldador y Albañil. Por su parte, en Gaiman, el CFP N° 654 abrirá Carpintería Metálica y de PVC —o Carpintero Básico, según disponibilidad— y Herrero Básico.

Prácticas formativas

Estas propuestas forman parte de la oferta académica central de los Centros de Formación Profesional, que disponen de infraestructura, aulas-taller equipadas e instructores especializados.

El trabajo conjunto con la FECh amplía además el acceso a espacios productivos y a prácticas formativas en empresas de la región, fortaleciendo la pertinencia y la calidad del proceso formativo.

Proyecto gratuito y articulado con el sector productivo

El Programa Intensivo de Empleo 2026-2028 es completamente gratuito y se desarrolla a partir de una coordinación permanente entre el Ministerio de Educación y la FECh, lo que posibilita una formación directamente vinculada con los perfiles laborales que demanda el sector industrial, comercial y de servicios de la provincia.

A lo largo del año, se habilitarán nuevas etapas de preinscripción que permitirán incorporar más ofertas formativas en distintos Centros y localidades, conforme avance la planificación del ciclo 2026.

Desde ambas instituciones se invita a todas las personas interesadas en capacitarse y fortalecer sus oportunidades laborales a completar la preinscripción al curso de su interés mediante el bot DINO, en esta primera etapa que abre el camino hacia una formación actualizada, accesible y con alta proyección de empleabilidad.