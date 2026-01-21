Prisión preventiva para un hombre por un caso de violencia de género

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por los delitos de violación de domicilio en concurso real con amenazas calificadas y desobediencia judicial.

Según relató la fiscal de feria en la audiencia realizada este martes, el hecho ocurrió el 19 de enero del 2026, alrededor de la 1:45, en un domicilio del barrio Esperanza.

En esa vivienda se encontraba una mujer junto a sus tres hijos menores de edad cuando el progenitor, quien tenía una prohibición de acercamiento, ingresó sin autorización utilizando la copia de una llave.

Cuando la víctima advirtió lo sucedido, se comunicó con la Comisaría de la Familia. Al llegar el personal policial, la mujer salió de la vivienda y por detrás el imputado la habría perseguido empuñando un hacha y amenazándola.

El hombre se encerró en la vivienda con los menores por varios minutos hasta que desistió y pudo ser reducido.

La Fiscal añadió que con dicho accionar el imputado además incumplió con la medida cautelar dictada por el Juez de Paz que había ordenado la prohibición de acercamiento al domicilio y la mujer, y de todo tipo de contacto.

El defensor oficial cuestionó los hechos relatados y brindó la posibilidad al imputado de comentar su versión ante el magistrado.

El juez de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, a solicitud de la Fiscalía, dispuso la prisión preventiva por un mes.