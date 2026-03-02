Primera reunión de la mesa de Prevención de Incendios 2026

Se realizó un nuevo encuentro de las instituciones de incendios forestales, de interfase y educativas de la Comarca y Esquel nucleadas en la mesa de prevención de incendios forestales. Este espacio tiene por objetivo unificar los lineamientos y administrar los recursos destinados a las tareas de prevención de incendios forestales y de interfase de la zona Andina desde una mirada integral.

El encuentro a esta altura del año implica una puesta en común en torno a lo que va de la temporada y la preparación de los contenidos a abordar en las aulas para distintos niveles, el diálogo con juntas vecinales y sobre todo en el apoyo a docentes que quieren acompañar a las instituciones formales en el mensaje de prevención.