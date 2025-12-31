Prevención de incendios: el Gobierno del Chubut lanzó una campaña para reforzar la denuncia temprana y la respuesta inmediata ante focos de riesgo

Ademas, el gobernador Ignacio «Nacho» Torres adelantó que en los próximos días estará en la cordillera, encabezando una reunión de gabinete de emergencia para coordinar acciones que permitan responder de inmediato ante el inicio de focos. Ya están habilitados un 0800 y el asistente virtual DINO para denunciar y reportar incidentes.

El Gobierno del Chubut puso en marcha una campaña de prevención de incendios forestales en la provincia ante el incio de la temporada de alto riesgo de estos siniestros causados, mayoritariamente, de manera intencional.

Ante ello y en virtud de la vigencia del estado de emergencia ígnea declarada hasta el 30 de abril de 2026 por el gobernador Ignacio «Nacho» Torres, la administración provincial puso en funcionamiento dos vías de comunicación clave para responder de inmediato ante cualquier situación de riesgo. Por un lado habilitó el 0800-222-38346(FUEGO) para recibir denuncias ante el delito de inicio de fuego; y por otro mediante DINO, el asistente virtual del gobierno, se podrán reportar la detección de focos.

En ese contexto y fortaleciendo las medidas tomadas hasta el momento, el gobernador Torres encabezará en los próximos días, en la cordillera chubutense, una reunión de gabinete de emergencia para coordinar distintas acciones que permitan evitar estos delitos que atentan contra los recursos naturales de la provincia y que han provocado siniestros de magnitud considerable en los últimos años.

Desde el Gobierno del Chubut se remarcó que detectar y denunciar situaciones de riesgo es clave para detener a quienes provocan los incendios, por eso es imprescindible la colaboración de la población para avanzar en denuncias por las vías ya habilitadas o ante las Brigadas más cercanas.

Articulación entre organismos

En ese sentido el nuevo sistema de alertas tempranas para incendios permitirá que la ciudadanía pueda comunicar situaciones de riesgo de manera directa y ágil, optimizando los tiempos de aviso y mejorando la capacidad de respuesta ante posibles focos de incendio.

El desarrollo de este sistema fue posible gracias a una articulación estratégica entre distintos organismos del Estado provincial: la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos; la Secretaría de Ciencia y Tecnología, mediante la Dirección General de Coordinación Institucional; y el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana. Este trabajo conjunto permitió integrar capacidades técnicas, operativas y de gestión, consolidando una política pública orientada a la innovación y al cuidado de la comunidad.

Como resultado de esta articulación, se implementó un sistema de gestión de la información que brinda una solución integral e innovadora al trabajo de los operadores que reciben y responden a las alertas emitidas por la ciudadanía a través de DINO. La centralización y el ordenamiento de los datos permiten mejorar la toma de decisiones, coordinar acciones de manera más eficiente y garantizar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de emergencia.

Afianzar tareas de prevención y restauración

Cabe recordar que a partir de la declaración de emergencia ígnea decidida en su momento por el mandatario provincial, se instruyó a organismos provinciales a iniciar a través de la Fiscalía de Estado acciones legales civiles y penales contra quienes sean responsables de iniciar incendios.

La medida también convocó a la adhesión de los municipios para que incluyan además campañas de prevención, difusión y colaboración con las distintas acciones.



