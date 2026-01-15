Presentan un nuevo año de ActivArte 2026 en Lago Puelo

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de la Dirección de Cultura, presenta ActivArte 2026, un programa cultural y recreativo que propone una agenda de actividades gratuitas destinadas a fortalecer el encuentro entre vecinos, vecinas y visitantes, promoviendo el acceso a la cultura en el espacio público y al aire libre.

A partir de esta semana, la Plaza Central de Lago Puelo será escenario de diversas propuestas que se desarrollarán de jueves a domingo, desde las 19:00 horas, un horario pensado para acompañar el regreso del lago y el río.

La programación incluirá música en vivo, cine al aire libre y encuentros temáticos que ponen en valor a artistas, creadores y productores locales de Lago Puelo y de la Comarca Andina.

El lanzamiento de este programa se da en un contexto regional sensible. En este sentido, el municipio puelense ha acompañado a las localidades afectadas por los incendios con recursos y trabajo territorial. Hoy entendemos que una de las mejores maneras de acompañar a toda la Comarca es generando actividades que inviten a la comunidad y a quienes nos visitan a participar desde el encuentro responsable, con mensajes de concientización, cercanía y construcción colectiva.

Desde la Dirección de Cultura se destaca que ActivArte 2026 busca consolidar la plaza como un espacio de participación, expresión y contención social, promoviendo propuestas para todas las edades y reafirmando el rol de la cultura como herramienta de integración y acompañamiento comunitario.

Durante este primer fin de semana, el programa dará inicio con una apertura especial dedicada a la música, marcando el comienzo de un ciclo que continuará con distintos encuentros temáticos a lo largo de las próximas semanas.

La Municipalidad de Lago Puelo invita a vecinos, vecinas y visitantes a sumarse a esta propuesta cultural que celebra el valor del encuentro y el compartir.