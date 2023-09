  Preocupación y múltiples reclamos y declaraciones  por el deplorable estado de la ruta nacional 40

El mal estado de la ruta 40, del tramo que conecta El Bolsón con Bariloche, generó una serie de presentaciones no solo ante el gobierno nacional, sino también una acción judicial impulsada ante tribunales federales por el diputado nacional y gobernador electo de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Son múltiples los pedidos realizados para que se tomen cartas en el asunto y se proceda a la reparación urgente del trazado que amenaza a la seguridad vial y a la vida de las personas.

En este sentido, el diputado nacional y gobernador electo de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck informo que presentará una acción judicial en los tribunales federales, solicitando a Vialidad Nacional su inmediata intervención.

“El deterioro de la calzada impide prestar servicios públicos como la circulación de ambulancias y otros vehículos de emergencias, transporte de alimentos, vehículos escolares, transporte de pasajeros y automóviles particulares de los pobladores de la zona”, reza una publicación en su cuenta de twitter.

A lo que agrega, “la situación de la Ruta Nacional 40 es alarmante, pone en riesgo la vida de las personas y atenta gravemente contra el turismo, la principal fuente de ingreso de la región”.

A esto se suman las presentaciones el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano y la concejal María Eugenia Carrizo solicitaron también se declare la Emergencia Vial de la Ruta Nacional 40 y se destinen fondos para su reparación inmediata. En tanto el HCD de esa ciudad se sumó a dicha declaración.

Además por su parte, la Senadora Silvina García Larraburu presentó un Proyecto de Ley que declara la Emergencia Vial en la Ruta Nacional N°40, en el tramo existente entre Bariloche y el Paralelo 42, por el término de 180 días.

El Concejo de El Hoyo también declaró la emergencia por el estado de la ruta 40. En respuesta a una nota presentada por Cámaras Empresariales del Oeste de Chubut, las cuales solicitan declarar el estado de emergencia de la Ruta Nacional Nº 40, el cuerpo legislativo definió apoyar la iniciativa.

En tanto la Legislatura de Río Negro reitera el pedido a Nación por la repavimentación de la Ruta que une Bariloche con El Bolsón. Solicitan la declaración de “emergencia vial»

Ante el deteriorado estado de la Ruta Nacional 40, las legisladoras de Juntos Somos Río Negro, Julia Fernández y Adriana del Agua, presentaron en la Legislatura provincial un nuevo proyecto de comunicación para reclamar sobre el deplorable estado de la Ruta, y pedir la repavimentación definitiva del trazo. La calzada está en un estado que atenta contra la integridad de las personas que la transitan.

El intendente electo de Bariloche, Walter Cortés, advirtió que impedirá el paso de camiones chilenos hasta que arreglen las rutas de Río Negro, además exigió que se suspenda el cobro de la VTV.

Ante la consulta de radio Seis, Cortés se refirió al estado de la ruta a El Bolsón. «Yo aún no soy intendente, pero el día que sea intendente, el 11 tenemos que ponernos y decir, acá no pasa nadie hasta que no arreglen la ruta, uno tiene que tomar decisiones drásticas, no pasan más los camiones chilenos, se terminó, la gente destruye sus autos, estamos en esa situación desgraciada».

Reclamo de la FECh y empresarios de Neuquén y Rio Negro

La FECh junto a empresarios de Neuquén y Río Negro piden a Vialidad Nacional la urgente reparación de la Ruta 40, en ese marco alertan por el impacto económico que puede haber por el turismo en la temporada estival. Hubo comunicación con el gobernador electo Ignacio Torres para que tome intervención.

La Federación Empresaria del Chubut (FECh) en conjunto con las entidades empresarias de Neuquén y Río Negro elevaron en las últimas horas una nota ante el Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, para declarar la Emergencia Vial en la Ruta Nacional 40.

Al mismo tiempo el empresariado chubutense solicitó la intervención y gestiones pertinentes al gobernador electo, Ignacio Torres, dada la cercanía del comienzo de la temporada estival en la zona y el impacto para el turismo que puede llegar a tener el actual estado de abandono de la principal vía de comunicación para la Comarca.

“Lamentablemente al momento de su asunción en la gobernación nos encontraremos con la temporada estival turística en marcha, lo que conspira mucho sobre la misma”, le informaron a Torres.

En el comunicado ante Vialidad, las entidades empresarias de las provincias patagónicas expresaron que “desde hace mucho tiempo se observa especialmente en la región de la cordillera andina de Neuquén, Rio Negro y Chubut el muy mal estado de la cinta asfáltica, la falta de mantenimiento preventivo, con presencia de profundos baches, malformación de la calzada”.

Y solicitan la gestión urgente “ante el evidente deterioro de la Ruta Nacional 40 en el tramo Zapala – Puente de la Rinconada – San Martin de los Andes – Villa La Angostura, en la Provincia de Neuquén, Villa La Angostura – Rio Limay – Bariloche – Bolsón en la Provincia de Rio Negro, Comarca andina del paralelo 42, Esquel – Tecka -Gobernador Costa y Facundo en la Provincia del Chubut”.

Describen en esos sectores la presencia de desniveles, baches, falta de demarcación y señalización, animales sueltos etc., que están generando mucha inseguridad vial, rotura de cubiertas, accidentes graves y complicaciones en la circulación.

“Es sabido que esta ruta es esencial para el normal desarrollo y la única vía terrestre de conexión entre muchas de las localidades mencionadas anteriormente, sumado a que son la única manera que tenemos en estas ciudades de abastecernos de mercadería, por lo cual además de transitar vehículos livianos lo hacen vehículos de gran porte, agregando también los camiones que circulan debido al convenio con la República de Chile”.

Agregan que “el mal estado de la Ruta 40 también afecta fuertemente a los turistas que recorren la región, especialmente los que transitan en vehículos particulares y desconocen la zona, como así también al transporte turístico de pasajeros”.

Ante los reclamos llegan los bacheos

Equipos de Vialidad Nacional, este martes, tras el temporal de lluvias y los contundentes y reiterados reclamos por el mal estado de la ruta 40, volvieron a realizar tareas de bacheo en los tramos más complicados de la traza entre Villa Mascardi y El Bolsón.