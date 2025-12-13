El Gobierno Provincial mantiene el amplio despliegue de combatientes y medios aéreos para darle control al incendio en El Turbio

Por disposición del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno del Chubut avanza a paso firme con las tareas de control en el siniestro ígneo detectado el primero de diciembre último cerca de Río Turbio.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, es la autoridad competente en este arduo operativo para enfrentar el incendio forestal que lleva más de diez días en la zona cordillerana de El Turbio.

Este viernes, desde la primera hora de la mañana, el personal de línea se movilizó con equipos de agua y herramientas manuales para continuar con los combates del fuego en los sectores seleccionados a partir del plan de acción.

En el transcurso del día, los brigadistas reforzarán el despliegue sobre el flanco izquierdo y la cabeza del incendio forestal, donde ayer jueves se concretó un ataque directo obteniendo resultados realmente efectivos.

Asimismo, estaba previsto que durante la jornada una cuadrilla sea movilice a la parte superior del flanco derecho a efectos de construir un helipunto para atacar los puntos activos y reducir la intensidad del fuego.

Las condiciones meteorológicas son seguidas de cerca por el comando que define las acciones: las fuertes ráfagas de viento son un factor a considerar, como así también el pronóstico de lluvias aisladas para la noche de hoy.

Es preciso señalar que las tareas de control son complejas debido al combustible vegetal pesado que se encuentra encendido en el lugar. Además, las condiciones de terreno dificultan el desplazamiento del personal y su seguridad.



Son parte del operativo las bases de las Golondrinas, Lago Puelo, El Turbio, El Maitén y Epuyén, como así también la Brigada Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, al ICE de Parque Lago Puelo y el SPLIF de Río Negro.

La Secretaría de Bosques, que conduce Abel Nievas, trabaja con la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Salud, Prefectura, Gendarmería, el SNMF, el SPLIF de Río Negro y Parques, entre otros actores.

