Por fuertes nevadas y alertas meteorológicas, Educación suspende actividades escolares este lunes en la Comarca Andina*

La medida es de carácter preventivo y tiene como objetivo resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa de esa zona de la provincia._ La medida es de carácter preventivo y tiene como objetivo resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa de esa zona de la provincia._

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que debido a las fuertes nevadas y a las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se suspenden las actividades escolares correspondientes a este lunes 27 de julio de 2026 en la Región Educativa I Comarca Andina.

La medida tiene carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares, y de toda la comunidad educativa, ante las condiciones climáticas adversas y las dificultades para la circulación y el acceso a los establecimientos educativos.