Ponce: “Vamos a garantizar que los bienes de YPF sean para los comodorenses, no para Othar y Luque”

El ministro de Hidrocarburos de Chubut cuestionó las declaraciones de Othar Macharashvili y Juan Pablo Luque y aseguró que el acuerdo alcanzado con YPF garantiza que “los bienes recuperados sean para los vecinos de Comodoro, no para los mismos dirigentes de siempre que se enriquecieron a costa de los comodorenses”. El convenio, que supera los 85 millones de dólares en recursos y bienes, establece claramente que los mismos deben ser destinados a clubes, instituciones sociales y deportivas, viviendas y proyectos de desarrollo para Comodoro Rivadavia.

El ministro de Hidrocarburos de la Provincia del Chubut, Federico Ponce, salió al cruce de las declaraciones del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y del diputado nacional Juan Pablo Luque, y cuestionó duramente la postura de ambos dirigentes frente al acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial e YPF.

“Escuchamos decir que los bienes tienen que ser para los comodorenses, y en eso coincidimos plenamente. La diferencia es que nosotros trabajamos para que esos bienes sean para los clubes de barrio, las asociaciones vecinales, las familias que esperan regularizar sus tierras, las instituciones sociales y los proyectos de desarrollo de la ciudad, no para que vuelvan a quedar en los bolsillos de los dirigentes de siempre”, afirmó Ponce.

Además, el ministro se mostró sorprendido de que “los mismos que durante veinte años estafaron y defraudaron a los comodorenses sean hoy los primeros en salir a reclamar los bienes de YPF”, y volvió a destacar la importancia de que el patrimonio recuperado vuelva a los vecinos de Comodoro, y no que se use “para hacer más oficinas, para generar más cargos en la municipalidad, y para que los mismos de siempre puedan seguir enriqueciéndose a costa de una ciudad que ellos mismos vaciaron”.

Finalmente aseguró que “los vecinos tienen derecho a preguntarse por qué quienes gobernaron Comodoro durante tantos años recién ahora descubren la importancia de estos bienes. Nosotros elegimos recuperarlos para que tengan un destino social concreto y transparente.”

Un acuerdo de 85 millones de dólares para Comodoro

De igual manera, el titular de la cartera de Hidrocarburos explicó que el entendimiento alcanzado con YPF transforma la salida de la compañía de la Cuenca del Golfo San Jorge en una compensación económica y patrimonial concreta. El acuerdo contempla el pago de 25 millones de dólares, la transferencia de 102 vehículos destinados prioritariamente a fortalecer la seguridad y los servicios públicos en Comodoro Rivadavia, y el traspaso de tierras e inmuebles valuados en más de 60 millones de dólares. En total, el beneficio para Chubut supera los 85 millones de dólares.

“La Provincia actuó antes de que estos bienes pudieran ser vendidos o transferidos a privados. Eso es lo que Macharashvili y Luque no dicen: si el Gobernador no hubiera garantizado este acuerdo, esas tierras y esos edificios podían haber quedado en manos de cualquiera. Nosotros los recuperamos para los comodorenses”, subrayó el ministro.

Para los clubes, las familias y los vecinos. No para los políticos

Ponce destacó que los inmuebles incluidos en el acuerdo comprenden terrenos vinculados con clubes deportivos de barrio, asociaciones vecinales, instituciones comunitarias y familias que durante décadas no pudieron regularizar su situación dominial.

“Lo que nosotros garantizamos es que esos bienes vayan a una institución deportiva, a una familia que lleva años esperando el título de su terreno, a un proyecto de viviendas o a un espacio verde. Lo que ellos quieren es que queden bajo su control para hacer lo que siempre hicieron: más oficinas, más cargos, más negocios. Los comodorenses ya los conocen”, señaló.

Las obligaciones ambientales siguen vigentes

Respecto a los pasivos ambientales mencionados por Macharashvili, Ponce fue preciso: el acuerdo establece expresamente que las obligaciones vinculadas a las situaciones ambientales existentes en las áreas transferidas permanecerán a cargo de las empresas titulares de las concesiones.

“Existen auditorías de cierre aprobadas, planes ambientales específicos y empresas con capacidad técnica y económica obligadas a responder. Eso tampoco lo dicen Othar y Luque: las responsabilidades ambientales no desaparecen ni se transfieren al Estado. Están definidas, están instrumentadas y hay quien tiene que cumplirlas”, aclaró el ministro.

Tratamiento legislativo

El acuerdo será remitido a la Legislatura del Chubut para su tratamiento y aprobación. El Ejecutivo provincial pondrá a disposición de los diputados las auditorías ambientales, los planes técnicos, la documentación de las cesiones y el inventario completo de los bienes incluidos.

“Los diputados tendrán acceso a toda la documentación: auditorías ambientales, planes técnicos, inventario de bienes y documentación respaldatoria. Queremos un debate transparente, con información completa y sobre hechos concretos. Estamos convencidos de que este acuerdo representa una oportunidad histórica para recuperar patrimonio público y ponerlo definitivamente al servicio de los comodorenses”, concluyó Ponce.