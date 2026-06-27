Ponce cruzó a Macharashvili y Luque: “Hace dos décadas gobiernan Comodoro y nunca pudieron concretar el traspaso de los bienes de YPF”

El ministro de Hidrocarburos sostuvo que “los mismos dirigentes que hoy piden una mesa de diálogo son los que durante veinte años no pudieron resolver este tema”. Además, aseguró que la Provincia dialogará “con los vecinos para definir el mejor destino de los bienes, no con quienes buscan sacar una ventaja política”.

El ministro de Hidrocarburos del Chubut, Federico Ponce, respondió en duros términos a las declaraciones del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y de los legisladores Juan Pais y Juan Pablo Luque, en relación con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Provincial y YPF S.A. para el traspaso de bienes a la órbita provincial.

Diálogo con los vecinos, no con quienes dejaron pasar veinte años

“Llaman a una mesa de diálogo, pero hace veinte años que vienen dialogando y durante todo ese tiempo no pudieron concretar el traspaso de los bienes de YPF”, afirmó Ponce.

En ese sentido, agregó que “muchos de los que hoy se llenan la boca con declaraciones rimbombantes estuvieron al frente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y no hicieron absolutamente nada para resolver este tema. Por eso no pueden pretender venir ahora a explicar cómo solucionarlo”.

“El diálogo va a ser con los vecinos de Comodoro Rivadavia para definir el mejor destino de esos bienes, no con una dirigencia que intenta usufructuar políticamente esta situación”, remarcó el funcionario.

Un convenio que nunca prosperó

Ponce recordó además que “en 2022 hubo un intento de acuerdo entre YPF y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, cuando Juan Pablo Luque era intendente, pero ese convenio nunca fue aprobado por el propio Concejo Deliberante”.

El acuerdo, presentado en octubre de ese año para la “Permuta y Donación Ad Corpus” de distintos bienes pertenecientes a la empresa —entre ellos clubes e instituciones—, tenía como condición indispensable la aprobación del Concejo Deliberante. Al no obtenerla, quedó sin efecto.

Asimismo, el ministro aclaró que “la afirmación de que desde 1994 todas las tierras de YPF son del Municipio no solamente es demasiado amplia, sino que además es incorrecta”.

“Existió un convenio en 1994 que delimitaba la cesión de determinadas propiedades, producto de lo cual, por citar un ejemplo, se logró transferir el Chalet Huergo y otras instituciones, pero dicho acuerdo se encontraba circunscripto a una cantidad determinada de bienes; por eso no existe una norma general que establezca que todas las tierras o bienes que pertenecen a la empresa, tengan que pasar automáticamente a la órbita municipal», explicó.

“Si el objetivo era que esas tierras fueran transferidas al Estado municipal de Comodoro Rivadavia, tal como se viene reclamando desde hace décadas, resulta lamentable que quienes celebraron el acuerdo de prórroga de la concesión en 2013 y hoy expresan sus críticas, no hayan incorporado una cláusula específica que estableciera la transferencia de dichos bienes, ya fuera de manera inmediata o para el supuesto de que YPF abandonara posteriormente la operación, especialmente cuando esa eventualidad podía y debía haber quedado expresamente prevista en aquel acuerdo”, expresó finalmente el ministro provincial.

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