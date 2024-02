Pogliano propuso recrear el banco de alimentos para paliar la crisis social en los barrios de El Bolsón

El intendente reconoció hoy que “se viene un invierno durísimo para las familias más necesitadas de la cordillera, toda vez que cuando termine la temporada turística y la cosecha ya no habrá trabajo para cientos de vecinos”.

Al respecto, junto con el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, encabezaron una reunión con referentes barriales del Movimiento de Trabajadores Excluidos (M.T.E.), “para charlar sobre los comedores y merenderos solidarios, a los que han quitado el apoyo de Nación para la provisión de alimentos. Obviamente, esto genera un vacío que hay que cubrir de alguna manera”, adelantó.

Remarcó que “el municipio es el primer escalón de la democracia y la caja de resonancia de los problemas sociales de la comunidad, aunque en este contexto económico no puede absorber todas las necesidades alimentarias de la población. Nos preocupa muchísimo lo que puede venir porque además aparece la demanda de leña y gas envasado para cientos de familias”, insistió.

A su criterio, “todavía no hay una noción real de la crisis profunda que estamos viviendo, porque aún estamos transitando la temporada estival con buenos porcentajes de ocupación turística y esto motoriza la economía local y amortigua muchísimo los efectos. Pero entiendo que a partir de abril o mayo, cuando la necesidad y la realidad sea mucho más cruda, el problema aparecerá en su real dimensión”.

En tal sentido, confirmó que “vamos a proponer la recreación de un banco de alimentos, tal como ocurrió durante la pandemia, y vamos a hablar también con el empresariado local para que pueda ayudar y apaciguar la coyuntura”.

Obras paradas

De vuelta de gestiones en Viedma, el jefe comunal resumió que “pudimos hablar con el director de Tierras, porque estamos buscando soluciones para la zona rural de Mallín Ahogado a través de un plan integral de regularización y entrega de títulos, que es una gran cuenta pendiente que tiene el Estado con familias que están esperando desde hace 70 u 80 años. Para mí es una prioridad y así lo planteé a las autoridades provinciales, aunque también se necesita el concurso de Rentas para terminar de cerrar el trámite”, explicó.

En tanto, con el gobernador Alberto Weretilneck y con el ministro de Obras Públicas “hicimos un repaso sobre las obras financiadas por el gobierno nacional, que se encuentran en una situación compleja porque no tenemos interlocutores válidos para poder avanzar”.

Al respecto, incluyó “la obra iniciada en Loma del Medio para dotar de agua y energía a 700 familias. Por otro lado, el Procrear cuenta con un grado de avance importante”. Agregó “el Plan Director de Cloacas, donde ya se hizo la audiencia pública previa a la licitación, financiada por el BID, y esperamos que se concrete”.

Respeto

Cabe recordar que Pogliano se sumó esta semana a sus pares rionegrinos para pedir respeto al gobierno nacional, al tiempo que aseguraron que “no somos animalitos de gastar”.

Tras coincidir en que “nos sentimos avasallados”, apuntó a que “debe primar el diálogo y la búsqueda de consensos por sobre todas las cosas. Veo que no se está trabajando en ese sentido y que la postura de los gobernadores también motivó el pronunciamientos de los intendentes y la mesa partidaria de Juntos Somos Río Negro”.

Desde su óptica, “hubo ninguneo y maltrato innecesario hacia los representantes de las provincias. No se puede venir a atropellar de esa manera, como lo han hecho con la quita de subsidios al transporte, que afecta directamente a buena parte del pueblo y es una pérdida concreta del sentido de federalismo. Es un derecho y si se pierde, empiezan las injusticias y los desequilibrios entre las distintas regiones del país”, advirtió.

Weretilneck

Por otra parte, Pogliano anunció la llegada del gobernador Alberto Weretilneck “para la semana venidera, con la premisa de inaugurar la pavimentación de la calle Rivadavia y obras de gas domiciliarias, que tienen que ver con el troncal que se hizo en el barrio Luján y en el acceso norte, además de un emprendimiento privado en el acceso al circuito de Mallín Ahogado”.

Turismo activo

Esta mañana el intendente Bruno Pogliano presentó el programa “El Bolsón activo”, que incluye actividades culturales, deportivas y turísticas hasta Semana Santa.

“Durante todos los fines de semana, se podrán disfrutar y apreciar espectáculos en diversos sectores de la ciudad, principalmente en la calle Onelli, donde los artistas locales e invitados mostrarán sus talentos”, precisaron.

En detalle, “habrá noches temáticas de peñas folklóricas, rock, salsa y variados estilos musicales. Los diferentes eventos podrán ser apreciados tanto por vecinos de nuestra localidad, como por los turistas que recorren la región”. El cierre será con un festival gastronómico en el marco de Semana Santa, con una fuerte impronta local cultural.

Por su lado, la Subsecretaría de Deportes incluyó un torneo masculino de básquet, los 10k El Bolsón “Pudú andino”, la trepada al cerro Perito Moreno y el trail “Cabeza del Indio”, entre otros.