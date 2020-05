Pogliano ordenó levantar vallado en el Paralelo 42º , la respuesta de Massoni es que los controles para ingresar a Chubut siguen siendo estrictos

La mañana del viernes el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, encabezó retiro de vallado colocado al inicio de la cuarentena sobre Ruta Nacional 16 a la altura del Paralelo 42º. La postura del gobierno del Chubut sigue firma, el transito por esa ruta se mantiene cortado, y los controles sobre Ruta Nacional 40 , única vía de acceso a la provincia continúan siendo estrictos. Massoni dijo que » Los rionegrinos por ahora hasta tanto no cambie la situación no van a poder ingresar a la provincia del Chubut «.

Dicha decisión política, tiene directa relación con el pedido al gobierno del Chubut de flexibilizar la circulación en el límite interprovincial entre los pueblos de la Comarca Andina. El acto no dejó de ser simbólico, ya que la orden del gobierno del Chubut, permanece firme con la prohibición de circulación por Ruta Provincial 16. Dejando como vía de acceso a la provincia solo la ruta nacional Nº 40.

Acompañaron al mandatario el secretario de gobierno Agustín Guasco, el presidente del HCD Fabián Rudolhp , los concejales concejales José Caliva, Eugenia Carrizo y Silvana Garach y miembros del gabinete municipal .

Una vez abiertos los candados que amarraban las cadenas de las vallas, personal de obras públicas municipal, procedió al retiro de la estructura de caño tubing.

En relación a la decisión, el intendente Pogliano indicó: “Tomamos la decisión de retirar las vallas. En nuestra gestión tenemos la visión de unidad comarcal, y estas restricciones perjudican a miles de vecinas y vecinos, como también al desarrollo de la región”.

Así mismo el mandatario sostuvo “ Esto es una concepción política que tiene que ver con la unidad Comarcal, que siempre he defendido en lo turístico, salud, cultural … esto es un llamado para que el gobierno del Chubut revea la situación de esta conectividad que tiene que tener la Comarca en este momento que lo necesitamos, en donde ya se comenzó a abrir un poco la economía “, a lo que añadió” los vecinos tienen que saber que a pesar de que nosotros levantamos el vallado, no se puede transitar por la Ruta 16, solo por Ruta 40 con los permisos correspondientes. Nosotros vamos a seguir conversando con Chubut y trabajando para hacer un listado único para que aquellos cuentapropistas de una y otra provincia puedan trabajar con el permiso adecuado”.

Además Bruno Pogliano expresó su decisión de defender las leyes vigentes que entienden a la Comarca Andina como una Micro Región del paralelo 42º.

Cabe destacar que El Bolsón y las localidades vecinas del noroeste chubutense están libres de COVID-19, lo cual permitió tomar medidas de flexibilizaciones en ambos lados del Paralelo 42º.



La ruta provincial 16 continua cortada al transito

Pasados algunos minutos arribo al lugar un patrullero de la policía Chubutense con cinco efectivos acompañados por el titular de comisaria Lago Puelo Cesar Lloyd , procediéndose al cortar total nuevamente la Ruta 16 que conecta a las localidades de El Bolsón y Lago Puelo. Según se adelanto las autoridades de seguridad del Chubut, preveían colocar sobre el limite un nuevo vallado.



Massoni se mantiene inflexible

Hoy en el marco de la conferencia de prensa brindada por funcionarios miembros del Comite de Crisis del Chubut, el Ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut, Federico Massoni, al ser consultado por la situación y planteo especifico de la Comarca Andina, sobre pedido de flexibilización sobre la circulación en el limite interprovincial, el funcionario fue contundente en su respuesta al aseverar una vez más que » La postura de la provincia del Chubut es mantener un control estricto en los ingresos a la provincia , acá hay un reclamo por parte de gente que no tiene la autorización en Rio Negro para ejercer su profesión que si existe en Chubut porque las realidades son distintas, y esa gente quiere venir a realizar tareas dentro de lo que es la provincia, desde ya la respuesta simple es que no somos la misma provincia, las normativas que tenemos son distintas y las realidades son distintas.El planteo que hacen en forma permanente es que la comarca es una ,que el comercio es único… en realidad es todo muy lindo , pero la realidad es que no somos la misma provincia . La provincia del Chubut tiene esta normativa y la vamos a respetar a raja tabla, porque esta normativa fue la que nos permitió que nosotros no estemos en la situación que está Rio Negro. Lamentablemente para esa gente rionegrina, que son argentinos como nosotros, la respuesta es que por ahora hasta tanto no cambie la situación no van a poder ingresar a la provincia del Chubut «.