Plan Galina: comienza la construcción del nuevo Gimnasio Municipal de El Hoyo después de cuatro años de espera

Junto a representantes de entidades deportivas de la región, el gobernador encabezó la firma del acta de inicio de una obra largamente esperada por la comunidad, que permitirá recuperar un espacio fundamental para el deporte, la recreación y la integración social. El nuevo gimnasio se ejecutará en el marco del Plan Provincial Gobernador Galina y forma parte de una estrategia integral de desarrollo para la Comarca Andina que incluye viviendas, salud, servicios e inversiones en infraestructura. “Cuando las cosas se hacen bien, las obras se empiezan y se terminan, como corresponde”, aseguró el mandatario.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este martes la firma del acta de inicio para la construcción del nuevo Gimnasio Municipal de El Hoyo, una obra indispensable para la localidad que desde hace cuatro años aguardaba recuperar un espacio adecuado para la práctica deportiva y el desarrollo de actividades recreativas, luego de que el antiguo edificio resultara destruido tras una intensa nevada.

La nueva infraestructura se construirá en el marco del Plan Provincial Gobernador Galina, demandará una inversión superior a los 3.300 millones de pesos y contará con un plazo de ejecución de 540 días corridos.

Durante el acto, realizado en el predio del Polideportivo Municipal donde estará emplazado el nuevo gimnasio, Torres destacó que “más que agradecerle al gobernador o al intendente, hay que agradecerles a todos los contribuyentes de la provincia del Chubut, porque hoy pueden ver que cuando las cosas se hacen bien, las obras se hacen”.

La obra contempla la construcción de un moderno edificio de 1.724 metros cuadrados que concentrará gran parte de las actividades deportivas y recreativas de la localidad.

Tras la firma del contrato con la empresa Constructora Capman S.R.L., encargada de ejecutar los trabajos, el mandatario recordó que “el mes que viene se cumplen cuatro años desde que El Hoyo se quedó sin gimnasio” y sostuvo que “es una de las pocas localidades de estas características que no contaba con un gimnasio municipal como el que sus vecinos merecen”.

Infraestructura para el desarrollo

En su discurso, Torres señaló que “cuando asumimos, parecía muy lejana la posibilidad de poner en marcha un plan de infraestructura de esta magnitud”, y remarcó que actualmente la Provincia lleva adelante “un plan de obras que alcanza a todo el territorio, con inversiones en rutas, viviendas, escuelas, hospitales, servicios básicos y obras estratégicas para el desarrollo de cada región”.

En ese sentido, recordó que el Gobierno del Chubut se hizo cargo de obras que habían sido abandonadas por Nación, impulsó un programa de viviendas para trabajadores de distintos sectores y avanzó con proyectos largamente esperados, como la finalización de la Línea de Alta Tensión El Coihue.

Acompañado por el intendente de El Hoyo, César Salamín; representantes de entidades deportivas de la zona; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el ministro de Economía, Gustavo Paz; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el secretario de Bosques, Abel Nieves; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; el diputado provincial, Daniel Hollman, entre otras autoridades, el gobernador destacó además el proceso de ordenamiento fiscal impulsado por la gestión provincial.

“Esta gestión logró desendeudar a la provincia en más de 360 millones de dólares para recuperar capacidad financiera, volver a generar confianza y poder invertir donde realmente importa. Después de muchísimos años, este Gobierno pudo desendeudarse totalmente de la Nación y lo hizo de la mejor manera: haciendo obra pública”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que “los impuestos que paga cada contribuyente tienen que verse reflejados en una mejor calidad de vida, en más infraestructura, en mejores servicios y en oportunidades para nuestros chicos”.

“Un gimnasio para que los jóvenes puedan hacer deporte, una escuela, un hospital o una vivienda son parte de una agenda de desarrollo que busca igualar oportunidades y generar arraigo”, agregó.

Torres también remarcó que “lo que queda es lo que se puede tocar y transformar en realidades concretas”, y recordó el acompañamiento brindado por el Estado provincial a familias afectadas por incendios forestales en la región.

La Cordillera como prioridad

Durante su intervención, el mandatario aseguró que “durante muchos años vimos cómo los recursos públicos se utilizaban para otros fines, mientras las obras que necesitaba la gente quedaban postergadas”.

“Cuando no se roba, se pueden hacer los gimnasios, las viviendas en tiempo récord, los hospitales, los Juegos Comunales y todas esas obras que mejoran la vida cotidiana de los vecinos”, expresó.

Además, sostuvo que “la Cordillera fue durante mucho tiempo una región relegada por cuestiones políticas y mezquindades que nada tenían que ver con las necesidades de la gente”, y destacó que actualmente “es una de las regiones que tiene mayor protagonismo dentro del Plan Provincial Gobernador Galina”.

“Es un acto de justicia que El Hoyo recupere su gimnasio, que Epuyén tenga el hospital que se merece, que las viviendas de la Comarca se terminen en tiempo y forma y que obras estratégicas como la Línea El Coihue finalmente se concreten”, afirmó.

Al finalizar, Torres agradeció al intendente César Salamín “por el compromiso, la honestidad y la transparencia con la que viene llevando adelante su gestión”.

Características de una obra esencial

El nuevo Gimnasio Municipal de El Hoyo fue diseñado para albergar una amplia variedad de disciplinas deportivas y actividades comunitarias que, debido a las condiciones climáticas de la región, requieren durante gran parte del año de espacios cubiertos adecuados.

La infraestructura estará ubicada sobre la Ruta Nacional N° 40, entre las calles Los Alerces y Mariano Pizarro, dentro de un predio donde actualmente funcionan la pista de atletismo y distintas canchas al aire libre.

El edificio contará con cancha principal, gradas para espectadores, salas de máquinas, depósitos, cocina buffet, boletería y sanitarios, además de los espacios necesarios para garantizar el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales.

Compromiso cumplido

Por su parte, el intendente de El Hoyo, César Salamín, destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial y señaló que “se trabajó muchísimo para llegar a este momento”.

“Cuando asumimos en la Municipalidad y en la Provincia dijimos que cada vez que anunciáramos una obra, esa obra se iba a hacer. Y hoy estamos cumpliendo con esa palabra”, sostuvo.

El jefe comunal recordó que el proyecto original fue reformulado para ampliar sus prestaciones y mejorar los accesos al edificio, lo que demandó un importante trabajo técnico previo.

“No fue nada fácil llegar hasta acá. También quiero agradecerles a los vecinos por la paciencia y la confianza, porque cuando a Nacho le tocó asumir, la provincia atravesaba una situación financiera muy compleja que hubo que ordenar para poder avanzar”, indicó.

Finalmente, Salamín remarcó la importancia de la inversión pública para concretar este tipo de proyectos.

“Las obras públicas se hacen con fondos públicos. Ningún privado iba a venir a invertir más de 3.300 millones de pesos para construir un gimnasio municipal. Esta obra la hace la Provincia y es posible gracias a una decisión política de nuestro gobernador”, concluyó.