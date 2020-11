Plan de Regularización de Obras:  Quieren  saber con claridad  la cantidad de superficie cubierta  que tiene el ejido  municipal de El Hoyo

Andrés Prat responsable del área de obras particulares del municipio de El Hoyo, informó sobre plan de regularización de obras nuevas y en ejecución. Se apunta a regularizar todo el ejido, para saber con mayor claridad cuanta es la superficie cubierta y en dónde están los lugares más y menos poblados.

🛑AUDIO NOTA CON RESPONSABLE DE OBRAS PARTICULARES DE EL HOYO 👇👇

Prat, en diálogo con Noticias de la Comarca, advirtió “Hay un déficit muy grande en ese sentido en el municipio, y es información vital para poder proyectar cualquier nueva obra y pelear la coparticipación ante la provincia, todo esto influye en obras que se van a hacer de infraestructura, todo lo que sea catastro y ordenamiento territorial es fundamental para saber cuánto metros cuadrados tenemos edificados dentro del ejido municipal”.

A ello el responsable de obras particulares, añadió “La idea es que lo que se proyecte sea de acá mínimo a 20 años. Hoy en día tenemos barrios densamente poblados a los que les faltan servicios. Estamos viendo como trabajarlo junto al área de planeamiento, gestionando la posibilidad de traer obras nuevas para el municipio”.

Para suplir dicho déficit de información catastral edilicia, entorno a las superficie cubiertas en todo el ejido municipal, se impulsa y fomenta a los vecinos / as que declaren las superficies cubiertas construidas de su propiedad, y/o si inicia una nueva obra lo haga cumpliendo con el marco normativo vigente.

En ese contexto, Prat dijo “Si el vecino /a está pensando en construir, o tiene construido, le aconsejamos que se acerque al municipio, contrate un profesional y haga los planos correspondientes, esto permitirá regularizar cada una de las situaciones particulares y nos permitirá ordenar el ejido. Si todos ponemos un poquito el hombro y empezamos a generar los planos necesarios para que todo este regularizado vamos a empezar a mejorar muchísimo el municipio”.

Entre la documentación importante requerida para tramitar la ejecución de nuevos proyectos y /o regularizar situaciones, figura el título de propiedad o certificación de propiedad y/ o ocupación, plancheta catastral, libre de deuda, entre otros requisitos establecidos por la ordenanza 095/12 vigente en la localidad.

Las consultas se pueden hacer de forma presencial en la oficina de obras particulares, comunicarse a los teléfonos del municipio, o vía mail enviando un correo electrónico a: obrasparticulareselhoyo@gmail.com

Así mismo s indicó que si bien no se han planteado plazos para esta primer etapa de regularización de obras particulares nuevas y/o en ejecución, Andrés Prat adelantó que “ Para el año que viene se está planeando hacer una especie de moratoria para poder facilitarle al vecino que regularice su situación y pueda estar dentro de la reglamentación vigente. En la actualidad no hay inspectores de obra, pero si estamos en vista de traer inspectores para que puedan hacer un trabajo en terreno, no se va a ir perseguir al vecino, lo que vamos a tratar de hacer es asesorar al vecino para que se acerque al municipio a regularizar sus propiedades. Esto va de la mano también con un trabajo que busca ordenar los números definitivos de puerta de cada vecino”, puntualizó el funcionario municipal de El Hoyo.