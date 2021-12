PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO EL HOYO 2030 : Se presentó avances de etapa diagnostica y modelo de vocación territorial

Este martes, profesionales de la consultora SINERGIA, a cargo de la elaboración del plan de desarrollo estratégico El Hoyo 2030, presentó avances de la etapa diagnóstica y una idea de vocación territorial, al que arribaron tras trabajar en terreno y de forma virtual, con encuestas abiertas participativas a la comunidad local. De la presentación participaron funcionarios del poder ejecutivo y legislativo municipal; el cronograma contempla reuniones similares con diferentes actores sociales e institucionales, y vecinos en general interesados en la temática.

El martes estuvieron presentes concejales de todo el arco político de la comunidad: Fanny Avalos, Ariel Szudruk, Gretel Arce, Dora Mariguan y Gisel Cortés, el intendente Pol Huisman, secretarios y miembros del gabinete municipal.

Los encuentros tienen como fin explicar, informar y sociabilizar el trabajo realizado que permitió arribar a la etapa diagnóstica y a una idea de “vocación territorial “, el cual incluyo más de 70 reuniones presenciales y virtuales, talleres participativos, entrevistas con actores locales claves, con representación de casi todas las zonas (parajes y barrios) y franjas etarias, con diversidad socioeconómicas. También se captó e incorporó conceptos y factores del proceso del plan 2011, el cual por diversos motivos no terminó de concretarse, ya que la comunidad que participa en esta nueva iniciativa expresa cuestiones muy similares.

Además, la presentación de la citada etapa, tiene como objetico intercambiar visiones de futuro, ideas y proyectos específicos tendientes a la mejora de la calidad de vida de todas y todos. Se compartió la necesidad de contar con un horizonte de planificación para la comunidad y de construir una visión común sobre la base de acuerdos básicos para llegar a las metas.

El objetivo principal del Plan de Desarrollo Estratégico alcanzar la planificación del crecimiento urbano y productivo con la participación y en mayor consenso posible de la mayor parte de la comunidad.

En ese marco los expositores, brindaron un informe detallado de las potencialidades y limitantes, a la hora de pensar un plan de desarrollo estratégico, basado en lo que la comunidad quiere, que tiene que ver con el turismo, la producción, la preservación del ambiente y el recurso paisajístico.

El intendente Pol Huisman, destacó la importancia del trabajo y agradeció la presencia de concejales, al tiempo que indicó “ Esta sensación que tiene gran parte del pueblo de haber sido convocado a procesos participativos que después no llegaron a nada, esto es un problema y no tenemos que jugar con esto, me parece que tenemos que usar el interés y compromiso que tiene la población de El Hoyo de formar parte de este diseño , de ver claramente cuáles son los problemas y construir el plan para salir de esto… estamos en un momento en donde hay un montón de potencialidades que no hubo nunca, hoy hay decisión de sostener y llegar a un acuerdo con el legislativo , y respetar lo que dice la ciudadanía y lo que entiende como importante para el pueblo”, a lo que remarcó la importancia de contar con el apoyo del gobierno nacional y de distintos estamentos provinciales para revertir los problemas; “Esto nos pone ante una posibilidad de llevar a cabo y traducir esto en normativa ….”