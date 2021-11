Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 : Se invita a la comunidad en general a participar de encuesta online para aportar su visión sobre la proyección de localidad deseada

En la localidad de El Hoyo, se trabaja sobre Plan de Desarrollo Estratégico / 2030 de la comunidad, es en ese marco se invita a vecinas y vecinos de distintas edades, a participar de una encuesta online, para que aporten su visión, anhelo y proyección de comunidad deseada en sus diversos aspectos. Las personas interesadas tienen tiempo hasta el próximo domingo 14, entrando al siguiente link https://forms.gle/4QfzNJB1iaZVRpxJ9

El trabajo lo desarrolla un equipo técnico profesional interdisciplinario de la consultora Synergia, financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Vanina Cicchellero coordinadora del programa, en dialogo con Noticias de la Comarca, remarcó que “no hay un formato de desarrollo especifico y definido, a nosotros nos interesa saber cuál es el modelo que quiere y desea la comunidad “, en ese sentido se subrayó la importancia de la participación de la comunidad en los talleres presenciales y la encuesta que se lleva adelante de forma telefónica, presencial y online.

Si bien reconoció que existe como un hartazgo en la comunidad que ya ha participado en procesos similares que no han llegado a concretarse, Cicchellero destacó que a pesar de ello, la gente después de hacer una especie de catarsis, se abre nuevamente a la participación realizando sus aportes . “Nosotros nos vemos como facilitadores de un proceso, el fuerte de todo esto tiene que ver con que la comunidad se apropie de este plan, se sienta parte y sienta que es por lo que tiene que luchar. La comunidad tiene un entramado institucional importante, entonces esas instituciones se tienen que poner al hombro este proyecto. Nosotros lo que hacemos son sugerencias y aportes técnicos desde el equipo interdisciplinario, el plan al que se llegue tiene que ser avalado por la comunidad, ese es el eje del trabajo”, sostuvo la coordinadora.En ese sentido se recordó que la encuesta online se puede completar hasta el próximo domingo 14 de noviembre, ingresando al siguiente link : https://forms.gle/4QfzNJB1iaZVRpxJ9

En el marco de las fases planteadas en el trabajo llevado adelante por la consultora, el lunes 15 de noviembre está previsto realizar el cierra de la etapa de diagnóstico ; para luego dar inicio al trabajo de la fase propositiva a partir de la vocación territorial, poder establecer lineamientos estratégicos, programas y proyectos en vista de conseguir esa imagen deseada, la cual deberá estar finalizada a mediados de febrero, según los plazos establecidos por el convenio celebrado y financiado por el CFI.

En territorio, el equipo técnico interdisciplinario realizó entrevistas y talleres presenciales con diferentes sectores. Mantuvieron reuniones con las Juntas Vecinales de Catarata Norte; Catarata Sur; Cume-hue; Rincón Currumahuida; El Desemboque; Pedregoso; Puerto Patriada; El Sauzal; Rincón de Lobos; y Valle de Pirque; la única Junta con la que no se pudo concretar encuentro fue con la de Barrio Arrayanes. Además, se reunieron con vecinas/os de la zona Centro, quienes se encuentran en proceso de armado de su propia junta. También se concretaron encuentros con la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante local; los colegios profesionales vinculados a la construcción (arquitectos, técnicos y agrimensores); y las comunidades originarias. A esto se sumaron dos talleres con muy buena participación del sector productivo y turístico.

En un primer panorama, en base a las encuestas, reuniones y talleres realizados, los rangos de perfil de pueblo deseado y problemáticas a abordar mantienen un mismo porcentaje en los distintos sectores participativos, y se direccionan a mantener la imagen y perfil de un pueblo productivo/ turístico, conservado la ruralidad y tranquilidad. Al respecto Cicchellero agregó “Encontrar el equilibrio entre conservar esa identidad de la mano del desarrollo es lo que hay que buscar – uso suelo, mantener producción, y hasta donde llegar con el desarrollo turístico- . Como hacer efectiva la normativa es un tema a discutir”.

En ese sentido la coordinadora del programa, puntualizó que entre las temáticas fuertes a discutir y tratar de encontrar una solución, figura el manejo y control de los tierras fiscales por parte de los organismos competentes; además de la demanda de mejora de los servicios básicos (agua, energía eléctrica, comunicación) .

Es válido resaltar, que el equipo interdisciplinario, pudo tener acceso a documentación del trabajo realizado 2011, el cual considera muy interesante y será utilizado para retroalimentar aspectos del “plan de desarrollo estratégico El Hoyo 2030”; al respecto se aclaró “ nosotros no venimos hacer un plan territorial , el objetivo no es llegar a una ordenanza de uso de suelo; sino apuntar al espíritu de ese trabajo participativo , que sigue teniendo casi las mismas aristas en donde se expresa que es lo que quiere ser El Hoyo”, indicó Vanina Cicchelero coordinadora del programa a cargo del equipo interdisciplinario de la consultora Synergia.