Permisos Truchos: El HCD El Hoyo elevó al MPF expediente de actuación comisión investigadora 14/2020 la cual a la fecha no tiene aún un dictamen de cierre

Edgar Sandoval concejal del HCD El Hoyo quien preside la Comisión investigadora creada a través de la Resolución 014/2020 , con el objeto de analizar , dar transparencia y llegar a determinar posibles responsabilidades en torno la emisión de permisos de circulación apócrifos , informó que el trabajo de la misma está terminado con un resumen de testimoniales y toda la información recabada y volcada en un expediente de 253 foja, el cual fue presentado ante el Ministerio Publico Fiscal órgano judicial que deberá determinar si existe o no delito penal. Aunque aclaró que dicha comisión aún no tiene dictamen.

AUDIO ENTREVISTA CON EDGAR SANDOVAL SOBRE COMISION INVESTIGADORA (014/2020) PERMISOS TRUCHOS



Sandoval, indicó que el trabajo más grande que tiene dicha comisión que era recabar testimoniales e información del ámbito judicial y provincial, está hecho, y que solo le resta al HCD dar discusión a las conclusiones y cerrar la comisión con su correspondiente dictamen, hoy aún pendiente. Al respecto Sandoval dijo: “creo que están los insumos necesarios para avanzar en ese sentido”.

Falta el dictamen de cierre

Así mismo el edil recordó que la comisión investigadora 14/2020 no tiene plazos fijados, por lo que considerando que la ley de corporaciones municipales plantea que debe tener un plazo de cierre, se solicitó al asesor legar un dictamen sobre el tema.

Tras la presentación ante el MPF de lo actuado, Edgar Sandoval se reunió con el fiscal Oscar Oro, quien lleva adelante la investigación de denuncias radicadas en torno a la presunta emisión de permisos apócrifos “Ahora es el ministerio publico fiscal el encargado de llevar adelante todas las actuaciones de índole penal “, señaló Sandoval quien agregó “ Parte de la actuación de esta comisión fue ponerse a disposición de la justicia, no obstante desde el MPF nos van a ir informando los distintos pasos, y en el caso de que tengamos que agregar alguna actuación o documentación no los van a hacer saber” .

Por otra parte el concejal sostuvo que lo trabajado en la comisión investigadora que él preside 14/2020, fue utilizado como insumo en la otra comisión conformada por Resolución 17/2020, con cuyo dictamen Edgar Sandoval no está de acuerdo y por lo tanto el mismo no cuenta con su firma.

Sandoval:” No encuentro falta grave para acusar como responsable al intendente”

Al ser consultarle los motivos por los que no está de acuerdo con lo resuelto por la comisión investigadora 017/2020 que acusa al intendente de ser responsable de la emisión de permisos de circulación apócrifos y entorpecimiento al normal desarrollo de la Comisión Investigadora , y de la investigación ordinaria por acción y omisión , respectivamente, el concejal Edgar Sandoval respondió que “teniendo conocimiento de las actuaciones y en lo que se ha avanzado considero que no había argumentos suficientes como para considerar una falta grave para hacer dicha acusación. A mi criterio al no ver que existen elementos suficientes no acompañe el dictamen de la comisión investigadora 17/2020”.

Resolución 17/2020: ¿Avanza hacia un pedido de juicio político?

Finalmente al ser consultado si dicha comisión investigadora tenía como objetivo avanzar hacia un juicio político sobre el intendente, Edgar Sandoval explicó que la comisión 14/2020 que él preside, a diferencia de la Resolución 17/2020, tienen carácter de otro índole por eso todas las actuaciones fueron a la justicia.

En tanto la comisión investigadora creada a través la Resolución 17/2020 está en el marco ley corporaciones municipales que establece un mecanismo que habilita el avance de un pedido de juicio político.