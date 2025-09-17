Periodistas e influencers chubutenses recorrieron atractivos de la cordillera

La presencia de los comunicadores provinciales en Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces se enmarca en las políticas públicas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para potenciar el turismo interno.

Con el objetivo de fortalecer la difusión y promoción turística de la provincia, el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y la Agencia Chubut Turismo llevó adelante un nuevo FAM Press junto a representantes de diez medios provinciales VIRCh, quienes recorrieron durante tres días distintos atractivos de Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces.

El FAM Press forma parte de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para potenciar el turismo interno en la temporada de primavera, destacando la diversidad de experiencias que ofrece Chubut.

La experiencia incluyó visitas a Cascadas Nant & Fall, el Molino Harinero y las Viñas Nant & Fall en Trevelin. En Esquel, los participantes disfrutaron de un viaje en el histórico Viejo Expreso Patagónico «La Trochita», un paseo por la Laguna La Zeta y un completo tour gastronómico.

El itinerario finalizó en el Parque Nacional Los Alerces con la excursión Lacustre Safari, que permitió admirar al imponente Alerce Milenario.

El programa contó con el acompañamiento de las Secretarías de Turismo de Trevelin y Esquel, así como de prestadores turísticos y el sector privado de la región, reafirmando la importancia del trabajo conjunto para el desarrollo turístico.

Generación de contenidos

Los FAM Press (viajes de familiarización) son herramientas de promoción turística que consisten en la invitación a periodistas, comunicadores e influencers a recorrer distintos destinos. De esta manera, pueden experimentar en primera persona los atractivos y servicios de cada lugar, generando luego contenidos periodísticos y en redes sociales que amplifican la difusión de la oferta turística.

Desde el Ministerio y la Agencia, ya se anticipa una nueva acción de promoción: del 26 al 28 de septiembre, se replicará la experiencia con periodistas de la cordillera, quienes recorrerán la región del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh) y Península Valdés, con visitas a Dolavon, Gaiman, Península Valdés, Puerto Madryn y Trelew.

—