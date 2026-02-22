Paritaria docente: el Gobierno provincial y gremios del sector mantuvieron la primera reunión del año en Rawson

La audiencia se desarrolló en el Tribunal de Cuentas y pasó un cuarto intermedio hasta el 25 de febrero, en el marco de la negociación salarial de 2026

El Gobierno del Chubut llevó adelante en Rawson la audiencia paritaria docente que contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de las organizaciones sindicales UDA, SADOP, ATECH, ATE, AMET y SITRAED.

En el encuentro, realizado en la sede del Tribunal de Cuentas en la ciudad de Rawson, estuvieron presentes el ministro de Educación, José Luis Punta; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el subsecretario de Apoyo, Recursos y Servicios Auxiliares, Leandro Espinosa; el subsecretario de Gestión Presupuestaria, Carlos Tapia; y el Asesor General de Gobierno, Emiliano Chialva.

Propuesta salarial para marzo de 2026

En el inicio de las conversaciones paritarias 2026, el Ejecutivo provincial puso a consideración una propuesta que contempla, para el mes de marzo, un incremento del 2,5% en el testigo básico, o el Índice de Precios al Consumidor nacional informado por el INDEC en el mes de febrero del corriente año, tomando el valor que resulte más favorable.

Además se aclaró que esta oferta se agrega al bono de 250.000 pesos previsto para la corriente mes que percibirán todos los agentes de la Educación provincial aunque éste no es motivo de discusión paritaria.

Desde el Gobierno se señaló que esta instancia tiene como objetivo avanzar en acuerdos que fortalezcan los aspectos laborales y los componentes económicos que sustentan la tarea educativa, en un contexto complejo financiero. En ese sentido, desde el área económica se detalla la situación actual de los recursos provinciales.

Tras la presentación de la propuesta y el avance en algunos puntos, se pasó a un cuarto intermedio, acordando las partes retomar las negociaciones en el marco de una nueva audiencia que se efectuará el miércoles 25 de febrero a las 15 horas, también en la sede del Tribunal de Cuentas de Rawson.

La reunión finalizó con el compromiso de continuar el diálogo en búsqueda de consensos que contribuyan a la estabilidad del sistema educativo provincial.