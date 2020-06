Paralelo 42º-Comarca Andina: Trabajadores cortan la ruta en reclamo de libre circulación

Desde pasada la media mañana de hoy, trabajadores de la Comarca Andina, cortan de forma intermitente el tránsito de ruta nacional 40 , a la altura del límite interprovincial Paralelo 42º, exigiendo a los gobiernos del Chubut y Rio Negro acuerdos para la apertura de la circulación entre los pueblos de la Comarca Andina.

Remarcan que hace una semana los intendentes de El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo, junto al diputado provincial del Chubut se juntaron para firmar un convenio marco, que hasta el momento no tuvo ningún resultado favorable para el sector de trabajadores que necesitan movilizarse sin barreras para poder ganarse su sustento de vida diario.

“Reclamamos una solución concreta desde hace más de dos meses, para poder circular por ruta 40 y 16 por cuestiones de trabajo, no podemos seguir parados quedándonos en casa”, insisten una y otra vez en sus reiteradas manifestaciones.

El corte intermitente se mantendrá hasta las 18 horas aproximadamente, yes protagonizado por un grupo de trabajadores independientes y referentes de la CTA El Bolsón.

Desde iniciada la emergencia sanitaria por la Pandemia Covid 19, a la altura del paralelo 42º, se mantienen controles de tránsito con fuertes restricciones sobre ruta nacional 40 en jurisdicción de la provincia del Chubut, y prohibición de circulación por ruta 16 .