Para Luenzo no está claro el objeto por el que el Concejo acusa a Huisman

El senador Nacional Alfredo Luenzo, quien acompaño al intendente Pol Huisman en la audiencia de debate acusatoria en su contra , al realizar una lectura de la situación sostuvo “ el escenario que se presenta es confuso a mí me da la sensación de que detrás de los supuestos permisos apócrifos hay una intencionalidad que no está clara , pero no es la de determinar qué es lo que ocurrió” .

Al tiempo que insistió que en el contexto como el que vivimos en la Argentina estar discutiendo las cuestiones planteadas llama mucho la atención ya que “en esta instancia lo institucional y lo político tienen que estar abocados a otra cosa, estamos con una crisis sin precedentes acá, en la provincia y a nivel país”, aseveró el senador.

Luenzo tras escuchar varias horas del debate planteado por la comisión investigadora del concejo de El Hoyo, salió del recinto en un cuarto intermedio más confundido que cuando ingresó , en ese marco señaló “ no sé cómo denominarlo ,si como juicio político, como pedido de informe ,como investigación … realmente no está muy claro cuál es el objeto por el cual hoy esta frente al concejo el intendente municipal” .

Por otra parte desde su experiencia política e institucional entiende que el HCD , empezó de atrás para adelante al sostener “ Aunque hubiesen existido problemas de carácter administrativos es la justicia la que lo tiene que determinar , ahí se comenzara a evaluar cuáles son las responsabilidades, primero administrativas y luego de carácter político; pero no empezar al revés sobre la presunción de que algo pasó juzgamos e inclusive queremos destituir o suspender en su gestión de gobierno a un intendente , en un contexto como este que es lo que más llama la atención en esta instancia lo institucional y lo político tienen que estar abocados a otra cosa, estamos con una crisis sin precedentes acá en la provincia y a nivel país”.