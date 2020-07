Para Huisman detrás de la acción del concejo hay una clara intención destituyente armada por dos ex intendentes

El intendente de El Hoyo, Rolando “Pol” Huisman, confirmó la presentación de medida cautelar, y afirmó que se quedarán en el municipio hasta tanto se expida la justicia, en relación a la suspensión por 40 días resuelta por el concejo deliberante.



El intendente tras indicar que la acción que considera “destituyente” inicio con la creación de la comisión de investigadora, relacionada con la presunta emisión de permisos para circular truchos desde la oficina de desarrollo social municipal, ante la cual un ex empleado confesó ser autor de los mismos, situación que al tomar conocimiento Huisman , decidió denunciarlo penalmente . “insólitamente el concejo deliberante entiende que nuestra denuncia penal entorpece el trabajo de la comisión investigadora. El concejal Flak, es el que me dice a mí que ante dicha confesión, el delito debe ser denunciado sino se estaría incurriendo en los deberes de funcionario público por ello al enterarnos es que hacemos la denuncia penal”, remarcó el intendente de El Hoyo.

Por otra parte Huisman, aseveró que “El concejo deliberante cree que en su investigación tiene más atribuciones que el poder judicial”.

Por otra parte advirtió que en el marco de la sesión especial, el concejal Flak vio vulnerado todos los procedimientos, derechos y garantías a defensa .

Plan Destituyente

A esto Huisman aseveró “Ellos no solo incumplieron los deberes de funcionarios publico sino que hicieron un acto de abuso fragante, hicieron una sesión especial del concejo totalmente viciada y como resultado es esto, deciden suspenderme con la clara intención de destituirme”.

El mandatario municipal, está convencido que detrás de la acción del concejo, hay un plan destituyente armado por el ex intendente junto a otro ex mandatario municipal y otros operadores políticos.

Al respecto Huisman dijo “Absolutamente hay dos ex intendente en actividad destituyente que también conspiran con el presidente del concejo deliberante, que se veía el traje de intendente puesto. La verdad que esto lo veníamos viendo, aunque nos costaba creer que el concejal Salamín un compañero nuestro que llego con una propuesta de regularizar las tierras, que se preste a otros interés, al juego de negociados históricos que tiene la dirigencia política de El Hoyo”; lo que agregó “Acá hay una traición absoluta por parte de este concejal, y en otra medida por la concejal Fanny Avalos” .

¿ Curro Verde?

Huisman relacionó la acción destituyente con investigaciones en curso sobre negociados de tierra; al tiempo que al ser consultado si se podría estar hablando de “ Curro Verde”, Pol Huisman respondió “ De alguna manera tiene que ver con eso, acá es el negociado inmobiliario en el que están tanto, la gestión anterior como la otra , quien fue el asesor legal y la concejal destituyente son parte de esto, uno de los ex intendente anterior tiene una inmobiliaria, que lejos de defender los intereses del pueblo, trabajan para sus propios intereses” .