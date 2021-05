Para el Concejal Salamin el armado de una cooperativa eléctrica local es inviable

Respecto a la idea que impulsa el poder ejecutivo municipal de El Hoyo, sobre la creación de una cooperativa eléctrica local, indicó que si bien se les informó la idea desconoce si existe un proyecto concreto; Salamín luego de asesorarse y sacarse dudas con personal de la Dirección de Servicios Públicos, Delegación Noroeste, llegó a la conclusión de que es inviable la idea.

Además, indicó que en un principio el gobierno municipal informó que se trataba de una idea que contaba con el aval Comarcal, y ahora parece ser algo “Local y muy solitario “, subrayó Salamin, a lo que añadió “yo me he comunicado con otras las intendencias y han manifestado no estar de acuerdo con esa cooperativa por lo menos en los pueblos adonde no hay cooperativas. La verdad que arrancando desde ahí es una idea muy solitaria local…” consideró el edil.

Por otra parte, el presidente del HCD El Hoyo, calificó como positiva la reunión mantenida con personal de la Delegación del Noroeste de la DGSP, indicando al respecto “escuchamos la situación de los trabajadores, nos informamos, la realidad es que la mayoría de las cooperativas están subsidiadas por los gobiernos provinciales y nacionales, la energía hay que pagarla a CAMMESA. Nosotros tenemos aproximadamente 1600 medidores, si sacamos cuenta no hay que ser profesor de matemática para hacer los números, sería inviable una cooperativa local de servicio eléctrico para la localidad de El Hoyo …. Me parece que hay que buscar el dialogo con la gente de servicios públicos, y que se vaya subsanando y acompañando a los trabajadores de la DGSP para que nos puedan sostener el servicio en la medida de sus posibilidades ante la desinversión que hay en el sistema eléctrico”.

Más adelante Cesar Salamín recordó la vigencia de un acta compromiso firmada por los intendentes de la Comarca Andina, en donde son garantes del servicio.

Por otra parte, valoró la iniciativa que impulsa la creación de una empresa provincial de energía y recursos hídricos, la cual estaría muy avanzada y contempla su iniciación en el Noroeste Chubutense.

Sobre el final de la nota Salamin dijo “Yo no voy a ser parte o avalar algo que perjudique a los vecinos, creo que no están dadas las condiciones para incrementar las tarifas” , aseveró en relación a la idea de conformar una cooperativa .