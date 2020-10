Panizzi: «Los dichos de Caviglia y Soñís no representan al Poder Judicial»

El vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Javier Panizzi, salió a aclarar que los dichos de Caviglia y Soñis no representan al poder judicial, al tiempo que sostuvo que de sed enunciados, el tramite seguirá su curso.

El vicepresidente del STJ provincial, estimó que los dichos vertidos por ambos jueces comodorenses, fueron realizados a título personal, en tanto se encargó de despegar al poder judicial de las polémicas declaraciones, en el que entre otras consideraciones pidieron que Arcioni de un paso al costado en sus funciones frente a la gobernación del Chubut.

En ese marco Panizzi sostuvo además que “si llegara alguna denuncia (por las afirmaciones de Caviglia y Soñis) al Superior, se le dará curso”, aunque esgrimió que “lo que dijo el doctor Caviglia es una opinión; no intuyo que haya sido una infracción más allá de que por ahí las maneras no son las adecuadas”.

“Los dichos de Soñis o de Caviglia no representan al Poder Judicial”, sentenció Panizzi.