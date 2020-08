Paciente con Covid 19: Se encuentra en buen estado de salud y no sabe dónde contrajo la enfermedad

A media mañana de hoy, Noticias de la Comarca, mantuvo diálogo telefónico con la trabajadora municipal de Lago Puelo, que se encuentra internada en el hospital de área de El Bolsón con diagnóstico positivo de Covid 19, ella nos dijo que se encuentra en buen estado de salud, sin ningún síntoma. Le pide a las personas seguir cuidándonos y ante el mínimo síntoma no dudar en consultar al médico, para evitar contagiar a alguien y detectar el virus a tiempo.

ENTREVISTA A PACIENTE CON COVID



La mujer a la que vamos a identificar en resguardo de su identidad con la letra “I “, contó “en general me siento bien nunca me sentí mal, el único día que tuve un poquito de fiebre fue el miércoles a la tarde noche, después de hacer unas compras. A la mañana (jueves) me sentí con un estado gripal, por lo que decidí no ir a trabajar y acudí a una consultar a la salita sanitaria del barrio de ahí me dijeron que me traslade al hospital, en donde me atendieron e hicieron el hisopado que dio positivo”.

“ I” está en una pequeña habitación aislada en el hospital de El Bolsón en donde le brindar toda la atención y asistencia necesaria ; afirmando que “ No me siento enferma, no tengo ningún síntoma”

Al tiempo que se encargó de resaltar que “ El personal de salud de El Bolsón son todas muy buenas personas , hacen la limpieza en general todos los días, esta todo súper limpio me atienden muy bien, me dan toda la atención que se debe dar a una persona enferma” .

Así mismo indicó que su esposo cumple aislamiento en domicilio enclavado en la ciudad de El Bolsón, sin ningún tipo de síntomas.

Consultada “ I”, si tiene alguna sospecha en donde pudo haber contraído la enfermedad respondió “ La verdad que pienso y lo repienso voy buscando en mi cabeza los lugares que frecuente estos días y la verdad que no sé dónde me pude haber contagiado. No puedo dar con la tecla, la verdad que no sé… siempre tome todas las precauciones, con uso barbijo, alcohol en gel siempre adónde iba; en la municipalidad en donde trabajo se toman todos los recaudos, siempre está el alcohol, hasta hay barbijos por si alguien entra sin barbijos” .

No estuve en Bariloche

Ante rumores estigmatizaste sobre su persona, que daban cuenta de un viaje recreativo a la ciudad de Bariloche, la mujer , respondió “ Me da risa , a veces no tengo plata para comprarme la comida ¿ y voy a estar gastando en ir a Bariloche a un centro de esquí? … eso es mentira, no tuve relación con nadie que haya ido a Bariloche, el único viaje que hice a partir de la semana pasada, es en el micro que tomaba en el Paralelo para ir a trabajar al municipio; además de realizar alguna compra en supermercado. Nunca fui a Bariloche”.

Finalmente “I”, a modo de mensaje a sus afectos cercanos, compañeros de trabajo y amistades expresó “ Yo estoy bien, quédense tranquilos…. tomen todos los recaudos pertinentes, y si se llegan a sentir mal no duden en ir al hospital o llamen a alguien de salud para que los vea enseguida, que no se queden en casa con que es un resfrió, esto para no contagiar a nadie y no joder con nuestra salud tampoco. Creo que me toca vivir una mala pasada, un mal trago, al principio te sentir mal creyendo que pudiste contagiar a alguien, o crees que algún asintomático anda contagiando a alguien sin saber que está enfermo…”

Finalmente dijo que trata de sobrellevar los días de internación lo mejor que puede, está leyendo un libro, por momentos escucha música, y también hace un poco de gimnasia continuando con la rutina que hacía en su hogar. “Estoy llevando una vida tranquila en una habitación chiquita, digamos que por ahora ahora es mi casita”, sostuvo.