Othar: “Entre todos vamos a respaldar a la ciudad y a la dirigencia”

Esas fueron las palabras del intendente Othar Macharashvili, durante la movilización que se llevó adelante este miércoles contra la Ley Ómnibus y el DNU del gobierno nacional de Javier Milei. “No se puede analizar seriamente en 30 días una ley y un decreto de estas características”, apuntó.

El mandatario comodorense se hizo eco de las voces que se manifestaron contra la aplicación de las normativas que propone el Ejecutivo Nacional y convocó a los legisladores que representan a la provincia en el Congreso de la Nación a debatir y dialogar por los chubutenses.

En ese marco, expuso que “tenemos que tener en claro que este gobierno nacional gano por el 56% de los votos y hay que hacerse cargo de eso. En esta ciudad, la gente nos dio un voto de confianza y de responsabilidad para conducir entre todos. Acá no hay un intendente solamente, sino que hay una sociedad organizada que va a convocar a todos, que va a sentarse en la mesa de diálogo y a traer a esa mesa a todos los referentes para debatir y aportar propuestas y soluciones”.

“Esta cuenca, esta ciudad, esta región y esta provincia dieron mucho, pero además dieron algo que fue ejemplo, cuando ganamos el derecho a tener una Ley de Hidrocarburos que reconoció el esfuerzo y la recomposición. Eso se logró entre todos: los gremios, el gobernador, los intendentes, los diputados, toda la ciudad y la provincia dieron la batalla en contra del gobierno nacional, que en ese entonces era de nuestro partido político”, recordó.

En esa línea, remarcó que “por esa fuerza y esa convicción, es que este municipio va a salir a respaldar a la ciudad y a la dirigencia. No le escapamos al diálogo ni al debate, queremos fortalecer esto entre todos. No puede ser que en 30 días se pueda analizar, con propuestas claras y con procesos democráticos, una Ley Ómnibus y un DNU de estas características. No hay posibilidad”.

Continuando en ese tenor, indicó que “les digo a nuestros representantes en el Congreso que expliquen cómo van a votar, cuando no pudieron leer todos los volúmenes. A todos ellos los convocamos a seguir debatiendo por y para nuestra gente”.

Para finalizar, Othar Macharashvili destacó que “vamos a seguir trabajando juntos por nuestra gente y por el desarrollo social y productivo de Comodoro”.

