Orgullo Hoyense: El mejor alfajor del mundo es de la Comarca

Dias atrás se llevo a cabo la cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor, en donde el galardón de oro fue para una fábrica artesanal de la localidad de El Hoyo , “ Chacha Los Retamos”, de Almendra Guillier. Cuyos productos se destacan por estar elaborador con productos regionales que ponen en lo mas alto los autenticos sabores de la Comarca Andina-Patagonia Argentina. Esta vez el alfajor de harina de nuez fue la estrella, junto con el dulce de leche con cobertura de chocolate, fue el deleite de paladares del jurado que no dudo en otorgarle el premio medalla de oro al “ mejor Alfajor del Mundo 2025”.

Es válido recordar que “ Los Retamos” en el 2022 y 3l 2023 obtuvo su primer distinción con medalla de oro y de plata respectivamente.

Este año el sabor otorgado por la nuez, fue el toque de distinción , ya que se trata de un fruto seco de gran valor nutritivo y muy utilizado en la elaboración de productor de elaboración artesanal y gastronomía regional.