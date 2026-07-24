Orgullo chubutense: Torres recibió al campeón mundial Tobías Mario tras su histórica actuación en Bulgaria

El mandatario puso en relieve la destacada actuación internacional del deportista, que se consagró campeón mundial y estableció un nuevo récord mundial en los 400 metros llanos, además de obtener dos medallas de plata en las pruebas de 100 y 200 metros, y destacó el rol de Chubut Deportes en la formación de campeones: “Desde el primer día asumimos el compromiso de fortalecer a Chubut Deportes para que sea un verdadero motor de desarrollo, acompañando de forma integral el proceso de formación de nuestros deportistas”, ratificó Torres tras reunirse con el atleta.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recibió al atleta Tobías Mario, especializado en pruebas de velocidad, quien recientemente se consagró campeón mundial de los 400 metros llanos, estableciendo además un nuevo récord mundial durante el Campeonato Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down disputado en Sofía, Bulgaria, donde también obtuvo dos medallas de plata en las pruebas de 100 y 200 metros.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la Casa de Gobierno, el deportista oriundo de Trelew y representante de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD) compartió con el titular del Ejecutivo las medallas obtenidas en el certamen. Torres destacó el importante rol de Chubut Deportes en el acompañamiento a los atletas chubutenses.

Ejemplo de superación

Al respecto, Torres destacó que “lo que logró Tobías en el ámbito internacional es un orgullo no solamente para Trelew, sino para cada rincón de nuestra provincia”, y resaltó que los logros obtenidos por el atleta “son una prueba de que el esfuerzo, la constancia y la disciplina siempre dan sus frutos”.

“Estamos ante una de las actuaciones más destacadas de un deportista chubutense, que hoy es reconocido como un ejemplo de superación que inspira a miles de jóvenes y como una de las principales figuras del deporte adaptado en nuestro país”, puntualizó el titular del Ejecutivo.

Talento chubutense

Por otra parte, Torres reafirmó la importancia estratégica de Chubut Deportes en el acompañamiento a los atletas de la provincia, ratificando que “desde el primer día de gobierno asumimos el compromiso de fortalecer este organismo para que sea un verdadero motor de desarrollo, acompañando de forma integral el proceso de formación de nuestros deportistas”.

Sobre este punto, aseguró que “el caso de Tobías es el reflejo de esa política de Estado y de un trabajo coordinado que muchas veces no se ve, pero que se realiza día a día en toda la provincia para que el talento chubutense siga cruzando fronteras y representándonos con excelencia ante los ojos del mundo”.

Récord mundial

Tobías Mario es un atleta de Trelew especializado en pruebas de velocidad y representa a la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD). Es entrenado por el profesor Gabriel Barchetta y cuenta con el acompañamiento de Chubut Deportes.

En el Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down disputado este año en Sofía, Bulgaria, tuvo una actuación histórica para el atletismo argentino y chubutense al consagrarse campeón mundial en los 400 metros llanos y establecer un nuevo récord mundial de la prueba, con un tiempo de 1:05.62.

Además, obtuvo las medallas de plata en las pruebas de 100 y 200 metros llanos, consagrándose subcampeón mundial en ambas disciplinas y completando una de las actuaciones más destacadas de un deportista chubutense en el ámbito internacional.

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