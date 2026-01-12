Operativo reforzado: cerca de 650 personas y 8 medios aéreos combaten el incendio forestal de Puerto Patriada

El mandatario provincial encabezó una nueva reunión del Comando de Operaciones que coordina el combate del incendio forestal en la zona de Puerto Patriada, donde se evaluó el estado de situación, el avance de los distintos frentes y el despliegue de recursos humanos, técnicos y aéreos que continúan trabajando de manera intensiva en la Cordillera.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó un nuevo encuentro con el Comando de Operaciones, en el que se brindaron detalles técnicos y una actualización de los avances en relación con los trabajos realizados en los distintos sectores afectados por los incendios forestales.

La reunión tuvo lugar a última hora de la tarde en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas – Las Golondrinas. Asimismo, acompañaron al mandatario los intendentes de El Hoyo, César Salamín, y de Epuyén, José Contreras; funcionarios del Gabinete Provincial; personal de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la provincia de Neuquén; brigadistas nacionales y provinciales, bomberos y personal del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, entre otros.

En este sentido, el SPMF precisó en su último informe que son 646 las personas —entre combatientes y equipos de apoyo de distintos organismos— abocadas al plan de control.

El incendio forestal continúa activo y, al momento, son más de 13.600 las hectáreas afectadas. Durante la jornada del lunes, el personal se distribuyó en los sectores que presentan mayor actividad de fuego, priorizando las áreas donde hay viviendas e infraestructura, a fin de preservar el bienestar de las familias de la zona.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano provincial confirmaron que durante la jornada se registraron daños de consideración en cuatro viviendas: tres ubicadas en la localidad de Epuyén y una en El Hoyo, que se suman así a las veinticuatro viviendas, la estancia y los dos complejos turísticos que fueron afectados en días anteriores.

Asimismo, desde la Secretaría de Bosques detallaron que en los próximos días las tareas estarán abocadas a reforzar las fajas cortafuegos con herramientas manuales, realizar operaciones de enfriamiento de puntos calientes, recorridos sobre el perímetro y resguardo de viviendas. La maquinaria continúa con la apertura de fajas y el repaso de las ya existentes.

Trabajo coordinado

Cabe destacar el trabajo mancomunado entre distintas instituciones, bajo la coordinación del SPMF. Participan la Subsecretaría de Protección Ciudadana, los ministerios de Desarrollo Humano, Producción, Salud y Educación, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y bomberos voluntarios.

A su vez, forman parte del intenso operativo: Pesca, los municipios de la región, Parques Nacionales, SPLIF El Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén, ETAC Córdoba, Compañías Tierras del Sud, Lotería, Vialidad, Policía, APSV y Gendarmería, entre otros actores.

Se cuenta con una amplia variedad de recursos: camionetas, automóviles, motocicletas, autobombas, camiones cisterna, camiones, minibuses, furgones, embarcaciones, drones y ocho medios aéreos (helicópteros con helibalde, aviones anfibios, aviones cisterna y un avión hidrante con capacidad de 15 mil litros).