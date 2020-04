Ongarato le pidió al gobernador que interceda para que esquelenses varados en otras provincias y en el exterior puedan regresar a sus hogares

El intendente de la ciudad De Esquel, Sergio Ongarato, le pidió al gobernador Mariano Arcioni que intervenga para poder agilizar regreso de esquelenses varados en distintos puntos del país y en el exterior. Hay inscriptas unas 300 personas, de las cuales una gran mayoría no la están pasando nada bien y necesitan volver a sus hogares.

Ongarato en contacto de prensa, se mostró preocupado por las condiciones en la que están pasando los aislamientos estas personas.

Al tiempo que grafico que” algunos han dormido a la vera de un arroyo en Córdoba, otros son estudiantes que no tienen dinero para pagar sus alquileres y están viviendo en condiciones que no son las adecuadas con algún amigo, gente mayor que está durmiendo en el piso en departamentos de la Ciudad de Buenos Aires, estudiantes que no tienen dinero porque sus padres no pueden mandarles, estaban trabajando y se quedaron sin trabajo, necesitan urgentemente venir».

Así mismo remarcó que todas las personas dicen que pueden pagar sus pasajes de regreso a la ciudad.

Entre los esquelenses varados en el exterior hay muchos de ellos que son trabajadores del esquí que desempeñan sus tareas en Europa durante el verano argentino, que producto de la pandemia Covid 19 quedaron sin poder regresar al país y se encuentran esperando la posibilidad de hacerlo pero con el correr del tiempo el dinero también empieza a agotarse.

El relevamiento de las personas varadas en distintos puntos del país y el e exterior se hizo a través del sitio web de la municipalidad de Esquel.

El intendente Ongarato elevo un escrito al gobernador de la provincia pidiéndole” Que interceda y estos argentinos que están prácticamente exiliados puedan volver porque se lo merecen y tienen el derecho de venir, cumplir con todas las normas y controles médicos. Son argentinos, chubutenses y vecinos de mi ciudad. Estamos pidiendo que los hagan regresar a nuestra ciudad cuanto antes», enfatizó.

